A partir del cierre de la planta industrial de La Campagnola en Mar del Plata, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, volvió a diferenciarse del Gobierno y cuestionó el rumbo económico de las políticas de Javier Milei.

“Sin industria no hay trabajo, sin trabajo no hay familia. Sin familia no hay Nación Argentina”, sentenció la titular del Senado a través de un posteo en la red social X, en el que además aseguró que "la soberanía se construye y asegura con políticas que nunca pierdan el eje fundamental de la familia, el trabajo y la producción”.

El mensaje de Villarruel se enmarca en la noticia confirmada este jueves de que la marca del Grupo Arcor cerrará de manera definitiva su planta de conservas de pescado en la ciudad, luego de haber paralizado temporalmente sus actividades a fines de octubre.

La suspensión se había producido por la falta de materia prima, a raíz de la caída de la zafra de caballa, y por el elevado stock de latas de atún. En un comunicado, la firma explicó que la combinación de un cambio en el modelo global y la escasez de insumos locales dejó a la planta en “un esquema productivo insostenible”.

La Campagnola, del Grupo Arcor, anunció el cierre definitivo de su planta de conservas de pescado en Mar del Plata.

Según habían detallado en ese momento, la flota pesquera de altura registró un desplome del 90% en los desembarques de esa materia prima básica en comparación con el año anterior, imposibilitando la continuidad de las líneas de procesamiento en la fábrica.

Ante esta medida, desde el Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (Soip) remarcaron que los casi 80 trabajadores afectados no aceptarán las reubicaciones a otras empresas, que podrían ser a Córdoba, Mendoza, San Luis o Buenos Aires, y que en cambio pelearán por "el 100%" de las indemnizaciones.