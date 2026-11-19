Desde Aerolíneas Argentinas confirmaron el restablecimiento del vuelo directo entre Mar del Plata y Mendoza, que desde hace meses había sido suspendido. El reclamo por concretar nuevamente la conexión había alcanzado a distintos sectores del ámbito público y privado.

A través de las redes sociales, funcionarios del gobierno municipal se hicieron eco de la novedad, al igual que diferentes gremios que venian remarcando la importancia de esta vía directa para el desarrollo turístico y económico de las dos ciudades.

La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata se refirió al restablecimiento y agradeció al presidente del Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc) Diego Juárez por su compromiso para lograrlo.

“Este tipo de gestiones demuestran la importancia de trabajar de manera conjunta, con objetivos comunes y entendiendo que la conectividad es una herramienta fundamental para potenciar el turismo”, expresó el presidente de la AEHG Hernán Szkrohal.

Desde el sector remarcaron que recuperar los vuelos directos entre Mar del Plata y el resto del país representa una oportunidad para fortalecer el intercambio, facilitar el traslado de visitantes y generar nuevas posibilidades para el turismo.