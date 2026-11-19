El Niño podría alcanzar una intensidad de fuerte a muy fuerte sobre el final de la primavera.

El fenómeno El Niño continúa intensificándose en el océano Pacífico ecuatorial y sus eventuales consecuencias empezaron a generar alarmas en el sector agropecuario del sudeste bonaerense.

Los pronósticos anticipan que el fenómeno podría alcanzar una intensidad muy fuerte hacia finales de la primavera, con precipitaciones mayores a las normales y temperaturas más bajas a los valores medios de la región.

Especialistas del Inta Balcarce analizaron la situación y a partir de la información recopilada por diferentes instituciones científicas advirtieron que las condiciones previstas plantean oportunidades y desafíos para la campaña agrícola y ganadera 2026/27.

En esa línea, establecieron que la evolución de El Niño será determinante para localidades y zonas productivas de la región en las que las lluvias registradas durante gran parte del invierno y la primavera estuvieron entre un 20% y un 50% abajo de los valores históricos.

Más lluvias: oportunidad y desafío para los cultivos

Tras varios meses con restricciones hídricas, las precipitaciones de fines de septiembre y octubre permitieron una recuperación. De acuerdo al Inta, las lluvias de octubre estuvieron incluso un 12% por encima de los valores habituales para el mes.

Este cambio contribuyó a mejorar las condiciones de humedad del suelo y podría favorecer la definición del rendimiento de los cultivos de invierno. Sin embargo, un panorama con precipitaciones frecuentes también puede generar complicaciones.

Entre los principales riesgos, los especialistas mencionan las dificultades para ingresar con maquinaria a los campos, las demoras en las labores de siembra y las limitaciones para realizar aplicaciones y otras tareas de manejo.

De acuerdo a los datos obtenidos por la Mesa de Monitoreo Agroclimático, en los sectores con suelos próximos a la saturación, nuevas lluvias podrían provocar anegamientos temporarios y problemas de transitabilidad. Además, la menor disponibilidad de radiación solar puede retrasar el crecimiento de algunos cultivos.

Qué puede pasar con la ganadería

En la actividad ganadera, una mayor disponibilidad de agua podría favorecer el crecimiento de los recursos forrajeros y mejorar las condiciones de alimentación de los rodeos. Sin embargo, la persistencia de ambientes húmedos también puede complicar el manejo de los animales, el acceso a los potreros y la conservación de las pasturas, sobre todo en terrenos bajos.

Los especialistas remarcan que El Niño no es el único factor que determina el comportamiento del clima. También intervienen otros fenómenos atmosféricos como el Modo Anular del Sur (SAM) y el Dipolo del Océano Índico (IOD), que pueden modificar las condiciones regionales.

Por este motivo, advierten que los pronósticos estacionales permiten anticipar tendencias, pero no determinar con exactitud cuándo lloverá ni cuánto precipitará en cada lugar. Así es que el seguimiento de las precipitaciones, la humedad del suelo y el estado de la vegetación será fundamental para tomar decisiones productivas.

Según las proyecciones, El Niño comenzaría a debilitarse en los primeros meses del próximo 2027, aunque su impacto dependerá de cómo evolucionen las condiciones climáticas durante toda la campaña.