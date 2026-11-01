La tierna escena en la playa del Unzué: Saturnino salió a nadar con su madre

En las primeras horas de la mañana, integrantes de la Fundación Fauna Argentina constataron que la madre y su cachorro se habían desplazado desde el sector norte hacia el sector sur de la playa. Sin embargo, el movimiento no fue la única novedad: durante el seguimiento pudieron observar una escena de particular importancia para el desarrollo de la cría.

La hembra comenzó a enseñarle a nadar. En un ejercicio que se extendió durante aproximadamente 20 minutos, la madre indujo al pequeño a ingresar al agua y ambos se internaron entre 15 y 20 metros mar adentro, en el sector comprendido entre las escolleras.

Se trató de un comportamiento biológico significativo, que permitió observar a la cría desenvolviéndose en el agua junto a su madre, antes de regresar a la orilla para continuar con su descanso.

La hembra comenzó a enseñarle a nadar.

Un perímetro de protección que abarca toda la playa

Ante los desplazamientos de los ejemplares y la necesidad de preservar su tranquilidad, la fundación decidió ampliar las medidas de resguardo e instaló un nuevo perímetro de seguridad de 220 metros de extensión por 50 metros de ancho.

El vallado comprende la totalidad de la playa frente al Unzué y busca evitar que la presencia de personas interfiera en el proceso de lactancia, descanso y aprendizaje que atraviesa la cría.

. El cachorro permaneció unos 20 minutos en el agua y luego regresó a la orilla.

La medida también permite que vecinos y turistas puedan observar a estos animales desde una distancia prudencial, sin poner en riesgo su bienestar ni alterar su comportamiento natural.

El protocolo de protección con más de 35 años de trayectoria

Desde la Fauna Argentina destacaron que fueron pioneros en la implementación de esta metodología de cercado perimetral en la costa, un protocolo que aplican de manera ininterrumpida desde 1990 para proteger a los mamíferos marinos que llegan a las playas de la región.

La Fundación Fauna Argentina registró un comportamiento significativo durante el monitoreo de ambos ejemplares.

La evolución de la madre y su cachorro continuará siendo monitoreada, especialmente durante esta etapa en la que el pequeño comienza a desarrollar habilidades fundamentales para su vida en el mar.

Mientras tanto, el mensaje para la comunidad es claro: respetar el perímetro, evitar acercamientos y no intentar tocar ni alimentar a los animales.

La presencia de esta madre junto a su cría representa una oportunidad extraordinaria para observar de cerca un proceso natural. Cuidar su espacio y permitirles tranquilidad es la mejor manera de acompañar esta historia que tiene como escenario la costa marplatense.