Agredió a la ex y a la nueva pareja de la mujer: quedó detenido

Un hombre fue aprehendido en las últimas horas en una vivienda del puerto tras agredir a la ex y a la nueva pareja que intentó evitar el ataque: quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Elementos secuestrados.

El personal policial llegó a una vivienda en inmediaciones de las calles Elcano y Acha donde se produjo un enfrentamiento entre dos hombres de 38 y 69 años, a raíz de un conflicto vinculado con una mujer de 27 años, expareja del primero y actual pareja del segundo.

El agresor se habría presentado en la vivienda de su expareja, donde la amenazó verbalmente y la agredió físicamente, provocándole una lesión de carácter leve en el antebrazo izquierdo. Ante esta situación, el actual compañero de la mujer intervino y se produjo una confrontación entre ambos.

Provocaron daños en un auto.

En ese contexto, el hombre de 69 años habría utilizado un elemento de madera para dañar un automóvil Ford Fiesta que se encontraba estacionado en la vía pública. A raíz de lo ocurrido, se aprehendió a ambos involucrados y secuestró un caño metálico de aproximadamente un metro de largo y un tirante de madera de alrededor de 1,20 metros.

El fiscal de Flagrancia Daniel Vicente la formación de causa por amenazas y lesiones agravadas por mediar violencia de género y su alojamiento en la Unidad Penal Nº 44 de Batán mientas que al otro sujeto le formaron una causa por daño.