El gobierno nacional busca concesionar los seis hoteles del complejo turístico de Chapadmalal por un plazo de 30 años.

El gobierno nacional de Javier Milei postergó para diciembre la apertura de sobres del concurso público para entregar en concesión seis hoteles del Complejo Unidad Túrística Chapadmalal, pautado originalmente para el próximo 27 de noviembre.

La novedad se conoció este viernes a través de la Circular N°2 correspondiente al Concurso Público de Etapa Múltiple Nacional N°392/26, donde la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe) informó que la nueva fecha fue establecida para el lunes 14 de diciembre a las 12 horas.

En el acto administrativo firmado por la Dirección de Compras de la Aabe no se dieron mayores detalles sobres los motivos del traslado de la apertura de sobres, donde se limitó a exponer que el organismo “considera conveniente” la decisión. Por lo general, este tipo de decisiones se adopta tras un pedido concreto de empresas interesadas en participar, pero que precisan mayores plazos para terminar de presentar la documentación técnica requerida por el Estado.

El pliego contempla una bonificación de 100 puntos para las empresas que presenten una propuesta para administrar los seis hoteles en conjunto.

La decisión les otorga a los potenciales oferentes 17 días adicionales para completar sus propuestas. La convocatoria original había establecido un plazo particularmente acotado: entre el lanzamiento del concurso y la primera fecha de apertura de sobres transcurría poco más de un mes. Además, las empresas interesadas debían realizar visitas obligatorias a las instalaciones entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre para conocer el estado de los edificios y elaborar sus proyectos técnicos y económicos.

El concurso comprende los hoteles 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ubicados entre la Ruta 11 y el mar, y establece un plazo de concesión de 30 años. Los otros tres establecimientos del complejo, situados al oeste de la ruta, fueron asignados a la Universidad Nacional de Mar del Plata para desarrollar un polo educativo y residencial.

El concurso público está a cargo de la Aabe.

La intención de concentrar los seis hoteles en una sola empresa

Uno de los aspectos centrales del pliego de bases y condiciones es el mecanismo de evaluación diseñado por la Aabe, que establece una ventaja significativa para las empresas que se presenten con una propuesta integral para administrar los seis hoteles.

Formalmente, el concurso está dividido en seis renglones, uno por cada establecimiento, por lo que no obliga a que la concesión sea adjudicada a un único operador. Sin embargo, el Anexo III contempla un "premio por oferta múltiple" que otorga 100 puntos adicionales a quienes presenten una propuesta para hacerse cargo de los seis inmuebles.

La bonificación disminuye para las ofertas que comprendan menos establecimientos: 25 puntos para cinco hoteles, 20 para cuatro, 15 para tres y 10 para dos. De esta manera, el diseño del concurso favorece a los grupos empresarios que propongan gestionar la totalidad del complejo.

La apertura de sobres del concurso público se postergó del 27 de noviembre al 14 de diciembre.

La matriz de evaluación establece que el 40% del puntaje corresponderá a la propuesta urbana y arquitectónica, el 35% a la inversión económica y el 25% al canon que el concesionario pagará al Estado nacional. El adicional de 100 puntos por una oferta integral equivale al puntaje máximo previsto para la evaluación de la propuesta urbana y arquitectónica.

Al justificar este criterio, la Aabe sostuvo que la "gestión integral" permite abordar la Unidad Turística como un conjunto territorial, funcional y patrimonial, favoreciendo la coordinación de sus componentes, la homogeneidad de las intervenciones y la optimización de los recursos.

El proyecto contempla una importante inversión para recuperar las instalaciones, además de nuevas construcciones autorizadas y el mantenimiento de un predio que abarca unas 493 hectáreas.