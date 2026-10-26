Privatización del complejo de Chapadmalal: quedan diez trabajadores en actividad y buscarán reubicar a todos los despedidos

La intención del Gobierno nacional es que un solo grupo empresarial se quede con la concesión de los seis hoteles.

Luego de que dieran a conocer que el Gobierno nacional concesionará seis hoteles de la Unidad Turística Chapadmalal y entregará otros tres a la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp), desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Mar del Plata advirtieron que los diez empleados restantes del complejo todavía no habían sido notificados de la decisión y adelantaron cuál será el plan para reubicar a todas las personas despedidas.

En principio, consultado por la noticia acerca del futuro del complejo, el secretario general adjunto del sindicato, Ezequiel Navarro, cuestionó al intendente Guillermo Montenegro y lo acusó de actuar con una "doble vara", debido a que recordó cuando "salió a reivindicar que estos hoteles no tenían que estar más en el Estado y que no tenían que administrarlos", aunque a la vez "sigue pidiendo la administración del complejo de Punta Mogotes".

Las ofertas se podrán presentar hasta el 27 de noviembre de 2026 a las 12, según la convocatoria oficial de la Aabe.

Por otro lado, explicó a Extra, la radio de 0223, que todavía "existen diez trabajadores que pertenecen al complejo de Chapadmalal hasta el mes de diciembre" y denunció que "no tenían ningún tipo de información" acerca de la privatización del espacio. Sin embargo, le dio el visto bueno a la asignación de hoteles a la casa de altos estudios y anticipó que buscarán que los empleados despedidos previamente y los restantes -en actividad- "sean considerados" para los nuevos puestos laborales.

"Nos llama la atención que lancen esta licitación a un año de finalizar la gestión. Más allá de la información publicada, desconocemos cuáles son las propuestas para estos hoteles, pero sí entendemos que es poco probable que haya algún avance para el final del mandato", expresó el dirigente gremial.

La Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) tendrá asignados los hoteles 7, 8 y 9 del complejo de Chapadmalal.

En la misma línea, comentó que la delegada de ATE viajó hace dos semanas al Ministerio de Turismo para un reunión, donde "no había ningún tipo de información", y añadió: "De la noche a la mañana apareció esta licitación que ya debe tener nombre y apellido de en manos de qué grupo empresario van a quedar los hoteles. Es el fin del turismo social".

Además, el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma a nivel local sostuvo que "apenas asumió el Gobierno de Javier Milei, el complejo tenía la programación del anterior y dejaron de hacer convenios directamente", lo que lo llevó a plantear que "la decisión política fue que no se hiciera más convenio con las provincias" y que "el turismo social y este gobierno no van de la mano".

La concesión habilitará la explotación comercial privada durante tres décadas, pero los hoteles continuarán siendo propiedad del Estado nacional.

Finalmente, desmintió el relato de "abandono" de la Unidad Turística y confió que ese deterioro estructural en realidad se produjo a partir de las políticas de desfinanciamiento del sector, y remarcó la intención de reubicar a los trabajadores despedidos en caso de que "se abra una puerta para que sean tenidos en cuenta" en el proyecto de la Unmdp.