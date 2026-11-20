El supermercado chino de Benavidez fue saqueado luego de que su propietario fuera acusado de abusar de un niño de 11 años.

En Benavidez, partido de Tigre, un hombre propietario de un supermercado chino fue arrestado luego de que las cámaras de seguridad del local registraran un abuso hacia un menor de 11 años. El incidente ocurrió el jueves cuando el niño fue a comprar un helado y, según las imágenes, el acusado le dio una palmada en la cola y luego se apoyó contra él.

El menor relató lo sucedido a su madre: “Me vine rápido para acá y empezaron a venir todos los vecinos y la policía. Me dan ganas de matarlo con mis propias manos”. Este testimonio generó una fuerte reacción en la comunidad local.

Al día siguiente, tras la difusión del caso, vecinos y familiares del niño se congregaron frente al supermercado ubicado en la calle Tucumán 2080 para manifestarse. La protesta derivó en disturbios: algunos robaron mercadería, pintaron la palabra “violador” en la fachada y quemaron neumáticos en la puerta del comercio.

La policía intervino para controlar la situación y utilizó balas de goma, lo que provocó heridos y detenciones entre los manifestantes. Según fuentes oficiales, el dueño del supermercado fue detenido horas antes por el delito de abuso.

Este caso ha generado conmoción en la zona y continúa bajo investigación judicial, mientras la comunidad expresa su rechazo y exige justicia.