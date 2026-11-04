Buenas noticias para Dylan, el adolescente atropellado por un conductor borracho cuando salía del colegio

La víctima fue embestida el martes 21 de octubre por una camioneta manejada por un hombre de nacionalidad china en Juan B. Justo y Bernardo de Irigoyen.

Dylan, el adolescente de 16 años que fue atropellado por una camioneta cuando salía de la escuela en Mar del Plata, registró una importante mejoría en las últimas horas y logró permanecer durante 12 horas respirando por sus propios medios a través de la traqueotomía, en un nuevo avance en su recuperación.

La noticia fue compartida este miércoles por Lourdes, su mamá, quien contó que el menor de edad permanece despierto, responde a las indicaciones del equipo médico e incluso intenta comunicarse con ella, a pesar de que todavía no puede hablar.

"Dylan está despierto, responde órdenes de los médicos y lleva 12 horas respirando por la traqueo solito. Esta noche se verá si puede continuar así porque la idea es que llegue a las 24 horas para sacarle el respirador de a poco", expresó en redes sociales.

Dylan tiene 16 años y fue chocado por una camioneta cuando salía del colegio.

Según detalló, el próximo objetivo es que pueda completar 24 horas respirando sin asistencia para comenzar a retirarlo progresivamente. Por el momento, los profesionales evaluarán su evolución durante la noche y seguirán de cerca su respuesta.

Además, Dylan realizó una sesión de kinesiología y "la idea es que descanse porque hoy ya dio demasiado", conforme al posteo de Lourdes, que además consideró que se trata de "un hermoso milagro" y valoró "la garra que le puso".

Cómo fue el accidente en el que atropellaron a Dylan

El siniestro ocurrió el martes 21 de octubre, en la intersección de Juan B. Justo y Bernardo de Irigoyen, cuando la víctima y otro adolescente terminaban de cruzar la avenida después de salir de la escuela.

Se confirmó que el hombre de nacionalidad china manejaba con 1,44 gramos de alcohol por litro de sangre.

En ese momento, una camioneta Nissan 4x4 blanca, conducida por un hombre de nacionalidad china, dobló hacia la izquierda y embistió a los dos jóvenes. El conductor tenía 1,44 gramos de alcohol por litro de sangre, según se confirmó posteriormente.

Por el hecho, el automovilista fue detenido y la causa quedó caratulada como lesiones culposas agravadas por la conducción imprudente, la pluralidad de víctimas y la alcoholemia positiva punitiva. Actualmente, permanece bajo arresto domiciliario mientras avanza la investigación judicial.

En paralelo, la familia de Dylan había conseguido imágenes de una cámara de seguridad que registró la secuencia del impacto y cuestionó la versión que había dado el sujeto.