Compartió el momento en que escuchó a los Beatles por primera vez e hizo emocionar a todos en las redes.

Florencia Asmed, una joven con hipoacusia, subió un video en su cuenta de Instagram utilizando audífonos por primera vez. Así, compartió con los usuarios de las redes sociales su reacción al escuchar los últimos sonidos que descubrió.

En el video se la ve recibir los dispositivos y sorprenderse al empezar a oír con claridad los sonidos de su alrededor. “¿Me escuchan bien? ¿Se escucha distinto?”, preguntó frente a cámara intentando reconocer su propia voz.





Durante un viaje en auto descubrió otros sonidos que hasta entonces pasaban inadvertidos para ella. “Si uno se rasca, se escucha”, dijo maravillada. También se sorprendió al notar que hasta el movimiento de su pelo hacía ruido.

Uno de los momentos más emocionantes fue cuando le pidió un beso a su pareja. “Puedo escuchar los besos. No sabía que tus besos hacían ruido. Como que no estaba teniendo la experiencia completa del amor”, le dijo emocionada.

Luego conectó su teléfono al auto y puso Here comes the sun de los Beatles para escuchar su canción preferida. Y fue entonces que no logró contener las lágrimas: “No sabía que era tan hermosa”.

El video se viralizó inmediatamente en las redes y recibió miles de comentarios. Usuarios de todo el país compartieron su alegría y se emocionaron con su reacción al descubrir todo un mundo de sonidos.