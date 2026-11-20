La Campagnola: acuerdan pagar el 100% de las indemnizaciones y habrá una audiencia formal el martes

Representantes del Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (Soip), el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y la empresa Arcor, propietaria de La Campagnola, mantuvieron este viernes una reunión informal en la que acordaron avanzar con el pago del 100% de las indemnizaciones para los trabajadores afectados por el cierre de la planta de Mar del Plata.

El entendimiento contempla que las desvinculaciones se liquiden tomando como referencia el esquema anterior a la reforma laboral. Además, se acordó que aquellos empleados que tengan interés en continuar trabajando en otra fábrica de la compañía en el país podrán hacerlo, respetando la voluntad de cada uno.

"La empresa tiene la voluntad, de palabra, de afrontar todo", reconocieron fuentes consultadas por 0223, aunque aclararon que todavía resta formalizar los compromisos.

El próximo martes a las 13 se realizará una audiencia formal en la sede del Ministerio de Trabajo bonaerense en La Plata, donde las partes buscarán avanzar en la instrumentación de lo conversado.

Un principio de acuerdo tras el cierre de la planta

La reunión se produjo luego de que la empresa confirmara el cierre definitivo de su fábrica en Mar del Plata, que ya se encontraba paralizada y no volverá a producir. La decisión afecta a 75 trabajadores, de los cuales 64 están afiliados al Soip y los 11 restantes son personal jerárquico.

La noticia había generado preocupación entre los empleados, especialmente por la incertidumbre sobre el cálculo de las indemnizaciones y la posibilidad de ser trasladados a otras plantas de la firma, ubicadas en Córdoba o San Luis.

Con el entendimiento alcanzado este viernes, las partes buscan dar respuesta a esos dos puntos. Por un lado, garantizar el pago completo de las indemnizaciones y, por otro, preservar los puestos de trabajo de quienes manifiesten su intención de trasladarse a otra sede de la compañía.

De todos modos, el acuerdo todavía deberá quedar plasmado formalmente en la audiencia del martes. Allí se espera que se definan los pasos para concretar los compromisos asumidos durante el encuentro.