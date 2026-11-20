Alejandra Mora fue una de las vedettes que alcanzó popularidad en la televisión argentina durante los años 90, especialmente por su participación en el ciclo humorístico Rompeportones. Sin embargo, cuando su carrera artística estaba en marcha, tomó una decisión que cambió su vida: dejó Buenos Aires, se instaló en Mar del Plata y se alejó de los escenarios para formar una familia. Después de 26 años dedicada a la gastronomía, ahora quiere volver al espectáculo.

Qué fue de Alejandra Mora, que hoy vive en Mar del Plata

Su recorrido artístico había comenzado mucho antes de llegar a la televisión. A los 18 años se incorporó al espectáculo de Juan Carlos y la Rumba Flamenca, con el que durante cinco años recorrió distintos países de América Central. Más adelante debutó en el teatro de revista de la mano del productor Cacho Cristofani, en una obra junto a Beatriz Salomón, Jorge Corona, Tristán y Alberto Anchart. También compartió temporadas con figuras como Carmen Barbieri, Santiago Bal, Nito Artaza, Miguel Ángel Cherutti y Moria Casán.

La modelo rehizo su vida en Mar del Plata.

En televisión participó de La Revista de los viernes y Rompenueces, hasta llegar a Rompeportones, el programa protagonizado por Emilio Disi y Miguel del Sel que se convirtió en uno de sus trabajos más recordados. Mientras grababa el ciclo, viajaba a La Feliz para encontrarse con Sergio Bermúdez, su pareja, con quien se casó en 1998. En ese momento decidió dejar la actividad artística y mudarse definitivamente a la ciudad, donde quería construir una familia y convertirse en madre.

Con Bermúdez -jugó en Aldosivi y San Lorenzo de Mar del Plata- tuvo tres hijos: Nicolás, Lola y Triana. Ya instalada en la ciudad, Mora comenzó una nueva etapa laboral vinculada a la gastronomía. Según contó en una entrevista publicada en abril de 2026, durante esos años llegó a tener tres restaurantes junto con su entonces marido, uno de ellos propio. Después de la separación, continuó vinculada al rubro y explicó que tenía alquilado el fondo de comercio de su establecimiento, ubicado en el centro de la ciudad. En total, lleva 26 años dedicada a esa actividad.

Mora formó parte del exitoso ciclo Rompeportones, entre otros.

Con sus hijos más grandes, la exvedette empezó a pensar en la posibilidad de regresar al espectáculo. En la entrevista contó que había comenzado a recuperar contactos y que habló con Carmen Barbieri, quien le dio consejos para encarar esta nueva etapa. También mantiene una amistad con Yanina Zilli, otra exintegrante de Rompeportones que vive en Mar del Plata. Después de más de dos décadas lejos de las cámaras y los escenarios, Mora busca encontrar una oportunidad para retomar la carrera que dejó cuando decidió empezar una vida lejos de Buenos Aires.