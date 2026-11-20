Intentaron comprar con una tarjeta robada y fueron detenidos en el puerto

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina detuvieron a dos hombres y una mujer que intentaron realizar una compra en un complejo comercial de la zona del puerto, utilizando una tarjeta de crédito que había sido sustraída horas antes del interior del vehículo de su titular.

El hecho inició cuando los involucrados ingresaron a un centro comercial, gastronómico y cultural ubicado sobre la avenida de los Trabajadores y se dirigieron a un local de indumentaria deportiva, donde seleccionaron productos por un valor de 689.994 pesos. Al momento de abonar, los individuos presentaron una tarjeta de crédito cuya titularidad no pudieron acreditar ni justificar su utilización.

Tres personas son revisadas por agentes de seguridad durante el procedimiento por el intento de compra con una tarjeta robada.

Ante esta situación, personal de la Fuerza que realizaba tareas de patrullaje en el predio se acercó al comercio e identificó a los involucrados. Se trataba de una mujer de 32 años, y dos hombres, de 32, y 27 años.

Los tres fueron demorados mientras se realizaban las averiguaciones correspondientes y se logró contactar a la titular de la tarjeta, una mujer de 41 años, quien manifestó que esa misma mañana le habían sustraído pertenencias del interior de su vehículo, estacionado en la intersección de la avenida Mario Bravo y la calle Pescadores.

Asimismo, durante la requisa realizada a la detenida, el personal de la Institución encontró varias tarjetas que pertenecían a la damnificada.

Intervino la Fiscalía de Delitos Económicos, a cargo del fiscal David Bruna, que dispuso la aprehensión de los involucrados, la formación de una causa y la recepción de declaración testimonial a la víctima.