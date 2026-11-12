Descartaron la presencia de material radiactivo en el contenedor que generó alarma: qué encontraron

El hallazgo de un contenedor de plomo con inscripciones que advertían sobre la posible presencia de material radiactivo generó preocupación entre los vecinos de la zona de Hernandarias y Lisandro de la Torre.

Sin embargo, tras las verificaciones realizadas por personal especializado, se confirmó que el contenido del recipiente no representaba ningún riesgo para la salud ni para el ambiente.

La información fue confirmada por fuentes oficiales a 0223, que indicaron que el material encontrado era totalmente inofensivo e inocuo. De esta manera, las mediciones permitieron descartar la presencia de elementos radiactivos y llevar tranquilidad a quienes viven y trabajan en el sector.

El procedimiento se había iniciado luego de que albañiles que realizaban trabajos en una vivienda encontraran el recipiente. Según relató una tallerista de la zona en diálogo con 0223, el hallazgo sorprendió a quienes se encontraban en el lugar y dio inicio a una serie de medidas preventivas.

"Los albañiles fueron a trabajar en la casa y lo encontraron", contó un tallerista, quien también describió cómo se desarrolló el operativo: "Primero cercaron la vereda, pidieron que cierre la peluquería y después cortaron la calle".

La situación generó incertidumbre entre los habitantes del sector, que inicialmente no sabían qué estaba ocurriendo. "Al principio todos los vecinos pensaron que era una pérdida de gas", reveló el tallerista.

Ante las inscripciones visibles en el contenedor, que alertaban sobre la posible presencia de material radiactivo, se desplegó un operativo preventivo del que participaron efectivos de Defensa Civil y de la Policía Ecológica.

Como primera medida, las autoridades establecieron un perímetro de seguridad de aproximadamente 100 metros para evitar la circulación de personas mientras se desarrollaban las tareas de inspección. También se dispuso el corte y desvío del tránsito sobre Lisandro de la Torre hacia Hernandarias.

Además, se procedió al cerramiento preventivo de cuatro propiedades linderas, entre ellas dos locales comerciales que debieron interrumpir su actividad hasta que se pudiera determinar si existía algún peligro.

En ese contexto, la Policía Ecológica trabajó bajo los protocolos correspondientes y llevó adelante las mediciones necesarias para identificar las características del material contenido en el recipiente.

Finalmente, los resultados permitieron establecer que no había riesgo radiactivo. Así, el episodio terminó sin consecuencias para los vecinos y comerciantes de la zona, que habían seguido con preocupación el despliegue de seguridad hasta conocer el resultado de las inspecciones.