Encontraron un barril con posible material radiactivo: gran operativo y una zona aislada

En el lugar se mantiene un perímetro de seguridad de aproximadamente 100 metros. Foto 0223.

Un importante operativo preventivo se despliega este jueves en Hernandarias y Lisandro de la Torre, luego del hallazgo de un contenedor de plomo con inscripciones que advierten sobre la presencia de material radiactivo en el interior de una propiedad.

En el lugar trabajan personal de Defensa Civil y Policía Ecológica, mientras se mantiene un perímetro de seguridad de aproximadamente 100 metros. Como parte del procedimiento, se dispuso el corte y desvío del tránsito de Lisandro de la Torre hacia Hernandarias y el cerramiento de cuatro propiedades linderas, entre ellas dos comercios que debieron cerrar sus puertas por precaución.

En el lugar se mantiene un perímetro de seguridad de aproximadamente 100 metros.

Según informaron fuentes oficiales a 0223, hasta el momento no se registran personas evacuadas. Sin embargo, el personal policial que intervino inicialmente permanece aislado junto al propietario del inmueble.

Por el momento, no está confirmado que el contenido del recipiente sea radiactivo.

La Policía Ecológica trabaja siguiendo el protocolo correspondiente y realizará las mediciones necesarias para establecer las características del material encontrado y determinar los niveles de radiación en caso de que los hubiere.

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Por el momento, no está confirmado que el contenido del recipiente sea radiactivo. Las inscripciones del contenedor encendieron la alerta y motivaron el despliegue del operativo, mientras los especialistas avanzan con las evaluaciones.

El perímetro preventivo se mantiene mientras se aguardan los resultados de las mediciones.