Avanza un frente de tormentas y emiten aviso a muy corto plazo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este viernes un aviso a muy corto plazo por tormentas severas, con ráfagas de viento y ocasional caída de granizo para cinco distritos de la región.

El alerta alcanza a Balcarce, General Alvarado, General Pueyrredon, Lobería y Mar Chiquita, por lo que incluye a Mar del Plata y localidades cercanas.

El aviso del SMN.

Según informó el organismo, el aviso fue emitido a las 16.37 y tiene una validez de dos horas desde su publicación.

Los avisos a muy corto plazo del SMN advierten sobre fenómenos meteorológicos que pueden desarrollarse en forma inminente y permiten alertar a la población de las zonas alcanzadas.

El aviso tiene lugar en medio del alerta amarillo que emitió el organismo esta mañana por pronóstico de tormentas para esta tarde y noche.