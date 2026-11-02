Tras la ciclogénesis que lo destrozó, comenzaron a reparar el Paseo Dávila

Se trata del sector que va del punto característico de pesca hacia el puente.

Desde el Municipio informaron que se desarrollan distintos trabajos de acondicionamiento en el Paseo Dávila, precisamente en el sector del Paseo de las Américas, que tienen como objetivo poner en valor el espacio, mejorar las condiciones de seguridad y favorecer la transitabilidad en el frente costero.

Actualmente, las tareas se concentran en la finalización del reemplazo de cupertinas en el tramo que se extiende hacia el muelle de los pescadores, luego de concluir la construcción de una rampa de acceso pensada para que todos los vecinos puedan disfrutar de este lugar en dirección al punto selfie, donde se encuentra el cartel de Mar del Plata.

Además, avanzaron en la colocación de cestos, la extensión de canteros, reposición de césped, pintura en general y la limpieza de todo el sector.

Entre las intervenciones llevadas a cabo, se encuentran la limpieza y colocación de baldosas en las veredas, el retiro de lajas para construir nuevos tramos de vereda de hormigón y la remoción de cilindros y cupertinas dañados por el temporal. También construyeron veredas de hormigón, restauraron el piso del balcón que presentaba daños y realizaron el replanteo de la baranda.

En ese sentido, en un sector del paseo donde se habían dañado parte de las cupertinas y las bases originales, rediseñaron el corredor e instalaron postes de madera dura trabajados para garantizar su resistencia con caños galvanizados para que perduren y drizas con tensores.

El Paseo Dávila sufrió severos daños durante el temporal registrado en mayo.

Asimismo, en el tramo siguiente colocaron cilindros y elementos nuevos, respetando el modelo existente para dar continuidad al recorrido y se repararon los bancos de hormigón.

En última instancia, recordaron que las tareas de mejora integral se sumaron a intervenciones de emergencia a raíz de la ciclogénesis que afectó a la ciudad y provocó daños severos en distintas zonas de la costanera.