Fuerte temporal en Mar del Plata: reportan caída de granizo y calles anegadas

Poco después de que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitiera un aviso a muy corto plazo por tormentas severas, con ráfagas de viento y ocasional caída de granizo sobre el partido de General Pueyrredon, un fuerte temporal azotó a la ciudad.

Pasadas las 5 de la tarde, algunas zonas de Mar del Plata comenzaron a reportar situaciones caóticas ocasionadas por el mal tiempo. Calles anegadas, desagües tapados y tráfico desbordado por la caída de granizo.

Lectores de 0223 enviaron distintas imágenes de la descomunal cantidad de agua que se acumuló en un corto período en diferentes barrios de la ciudad.

En la periferia se registraron las consecuencias más severas. El acumulado de agua y la formación de barro impidieron la normal circulación de autos.

Además, por la caída de granizo, múltiples vehículos buscaron reparo bajo techo ocasionando mayor tráfico en condiciones adversas.

Cómo seguirá el tiempo en Mar del Plata

Según el SMN, las condiciones de inestabilidad continuarían durante la noche, cuando también se esperan tormentas fuertes y una temperatura cercana a los 15 grados. El viento rotará del norte, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Mañana se espera una mínima de 10 grados y una máxima de 23. Hacia la noche podrían volver a presentarse tormentas con actividad eléctrica. El domingo los registros oscilarían entre los 11 y los 24 grados.

En definitiva, el mal tiempo seguirá durante buena parte del fin de semana. Se sugiere consultar las actualizaciones del clima en sitios oficiales y seguir las recomendaciones pertinentes para mantenerse a resguardo.