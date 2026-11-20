Tiene 16 años, andaba en una moto robada y lo atraparon

Un adolescente de 16 años fue aprehendido este viernes en el barrio Coronel Dorrego cuando circulaba a bordo de una motocicleta que tenía colocado los plásticos pertenecientes a otro rodado que había sido sustraído la semana pasada.

Los oficiales interceptaron el rodado Zanella 110 en la zona de Gascón y Termas de Río Hondo y confirmaron que tenía los plásticos pertenecientes a una Motomel Blitz denunciada como robada.

Las actuaciones las hizo personal de la comisaría duodécima.

“El robo había sido denunciado el 14 de noviembre cuando la víctima constató que le habían sustraído del patio de su vivienda una motocicleta Motomel 110 y una bicicleta rodado 29”, informaron autoridades policiales.

El rodado fue secuestrado y, por disposición judicial, el adolescente fue notificado de la causa y entregado a su progenitor.