Andaba en una moto sin patente y descubrieron que era robada

Un hombre de 30 años fue aprehendido el miércoles por la noche por personal del Grupo de Prevención Motorizada (GPM) tras constatar que la motocicleta en la que circulaba registraba un pedido de secuestro activo por un requerimiento judicial.

El procedimiento se desarrolló en el marco de un operativo de intensificación de patrullajes e interceptación selectiva que llevaban adelante en jurisdicción de la comisaría decimosexta.

Los agentes advirtieron que el conductor circulaba sin casco, sin las luces reglamentarias encendidas y con faltantes visibles en los plásticos de la motocicleta. Al interceptarlo, el hombre manifestó no contar con la documentación habilitante del rodado.

Ante esa situación, el personal policial verificó los datos identificatorios del motor y constató que la motocicleta tenía un pedido de secuestro activo desde el 21 de junio de 2026, solicitado por la comisaría segunda.

El conductor fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial junto con el motovehículo secuestrado. Debido a la concentración de vecinos en el lugar y al clima hostil generado durante el procedimiento, se solicitó apoyo para concretar el traslado.

El fiscal de Flagrancia Leandro Arévalo dispuso la formación de actuaciones por encubrimiento, la notificación legal del aprehendido y su posterior traslado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán.