Los cuatro pasos que estableció la Provincia para la municipalización de Punta Mogotes

El ministro de Producción, Augusto Costa, anunció este lunes el inicio del proceso para la municipalización del complejo de Punta Mogotes, algo que recién se terminará de concretar una vez finalizadas las obras de remodelación de las instalaciones, en el marco de una futura licitación para renovar las concesiones de los balnearios.

"La Provincia de Buenos Aires propone realizar el traspaso definitivo del Complejo Punta Mogotes a la ciudad de Mar del Plata una vez concluidas las obras de renovación", aclaró el ministro, poniendo de relieve que no será inmediato.

En ese marco, el gobierno de Axel Kicillof planteó cuatro pasos necesarios para efectivizar el cambio de jurisdicción de la Provincia al Municipio. "Se tiene que realizar tomando todos los recaudos para que esto termine de la mejor manera, beneficiando a los marplatenses", puntualizó Costa.

La transferencia al Municipio recién se concretará cuando finalicen las obras de remodelación.

Paso 1: Licitación pública

Luego de la realización de un concurso de ideas junto al Colegio de Arquitectos, el gobierno puso como primer paso un llamado a licitación pública para la concesión de los balnearios del complejo turístico, donde el gobierno provincial convocó al Municipio a participar activamente de la instancia.

En principio, el proceso se realizaría este año, aunque podría extenderse ya que los equipos técnicos ahora se abocarán a la realización de los pliegos de bases y condiciones, en función de los proyectos recibidos en el concurso de ideas.

Como medida inicial, la Provincia anunció la prórroga de las concesiones de los balnearios, que vencen entre julio y septiembre de este año. La extensión regirá hasta que se concreten las nuevas adjudicaciones.

Paso 2: Adjudicación de las concesiones

El segundo paso constará de la adjudicación de las concesiones de los balnearios y otras instalaciones que pudieran contemplarse en el pliego.

Paso 3: Ejecución de las obras

La licitación prevé no solo la renovación de las concesiones, sino una nueva concepción del complejo turístico de Punta Mogotes, que irá de la mano de obras de infraestructura de envergadura. Como ocurre en este tipo de licitaciones, se prevé que las obras estén a cargo de los concesionarios.

El ministro Costa no habló de plazos para la ejecución de las obras, algo que estará especificado en el pliego de bases y condiciones. Seguramente sea un plazo de varios años, por el volumen de la inversión prevista. Como parámetro, la concesión del estadio Minella contempla un plan de obras de tres años.

La Municipalidad será la titular del complejo una concluidas las obras.

Paso 4: Traspaso final

La transferencia se concretará una vez que las obras previstas en el pliego licitatorio hayan sido ejecutadas en su totalidad, garantizando que la ciudad reciba un complejo renovado, moderno y en pleno funcionamiento, según destacó la Provincia.

Por el momento no hay precisiones sobre cómo serían los pasos administrativos para formalizar el traspaso, teniendo en cuenta que la transferencia del Municipio a la Provincia en 1984 se dio en el marco de una ley provincial, donde se establece un mecanismo de denuncia del convenio de transferencia para la restitución del predio a la Comuna.