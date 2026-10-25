"Acá tenés que frenar": fuerte choque entre un taxi y un auto en la costa

"Lo agarró en la bajada", sostuvo uno de los automovilistas involucrados.

Un fuerte accidente se registró en la madrugada de este domingo en Punta Mogotes, cuando un taxista se desplazaba por la avenida De los Trabajadores y fue embestido por otro vehículo que bajaba a la costa por Vértiz.

Aunque se desconocen los motivos que produjeron el siniestro vial, en un video al que tuvo acceso 0223 se observa a un grupo de hombres discutiendo acerca del choque y al rodado del conductor profesional con severos daños en el paragolpe y la puerta delantera izquierda.

"Lo agarró en la bajada. ¿Viste que acá tenés que frenar? Justo en la bajada y se lo llevó puesto", detalló uno de los protagonistas.

Según pudo reconstruir este medio, un segundo vehículo que transitaba por la avenida Vértiz llegó hasta la costa e intentó girar a su izquierda, cuando el taxista había hecho lo propio para continuar su recorrido por la calle Azopardo.

A pesar del violento impacto, no se registraron heridos de gravedad y no fue necesaria la presencia de una ambulancia del Same. Además, no hubo ningún conflicto producto de la colisión.