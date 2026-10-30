Simuló tener un arma y robó 130 atados de cigarrillos de un kiosco

Un hombre de 34 años acusado de robar un comercio ubicado en inmediaciones de avenida Juan B. Justo y calle Ratery fue aprehendido por personal policial tras un llamado al 911.

Minutos antes de las diez de la noche un llamado a la Central de Emergencias alertó sobre la presencia de un hombre que habría ingresado a un kiosco con fines delictivos y posiblemente armado. A través de las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), se observó que el sospechoso escapaba a pie por calle Ratery con distintos elementos.

Las actuaciones las hizo personal de la comisaría decimosexta.

Personal del Comando de Patrullas Sur inició un operativo de búsqueda y persecución, que culminó en inmediaciones de Pehuajó y Elcano, donde el individuo fue reducido e identificado. Durante el palpado preventivo no se encontró ningún arma de fuego, aunque llevaba consigo dinero en efectivo por un total de $348.600.

En la intersección de Ratery y Solís, donde encontraron alrededor de 130 paquetes de cigarrillos de distintas marcas, una mochila con pertenencias personales y otros $56.300 en efectivo.

Elementos secuestrados.

Al entrevistarse con los empleados del comercio, ambos de 20 años, manifestaron que el sospechoso había ingresado al local, realizado ademanes de portar un arma de fuego y amenazado a uno de ellos, a quien obligó a permanecer en una habitación. Luego habría exigido dinero y paquetes de cigarrillos al otro trabajador, para finalmente darse a la fuga.

El fiscal Fernando Berlingeri dispuso la aprehensión del acusado, la notificación de la formación de causa por robo, el secuestro de los elementos recuperados y su traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.