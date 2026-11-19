Agro de Souza representa oficialmente a la marca Case IH en el sudoeste bonaerense.

Una histórica empresa dedicada a la comercialización de maquinaria agrícola en la provincia de Buenos Aires atraviesa una profunda crisis financiera y recurrió a la justicia para intentar reordenar sus compromisos económicos. Se trata de Agro de Souza, una firma con sede en Coronel Suárez, más de 50 años de trayectoria y una estructura laboral integrada por 52 trabajadores, que ingresó en concurso preventivo de acreedores con un pasivo declarado de $22.857 millones.

La compañía representa oficialmente a la marca Case IH en el sudoeste bonaerense y cuenta con establecimientos comerciales en Coronel Suárez, Carhué y Daireaux. Su situación quedó formalmente encuadrada en un proceso concursal luego de una presentación judicial realizada el 15 de septiembre de 2026.

Dos días después, el Juzgado Civil y Comercial N.º 8 de Bahía Blanca dispuso la apertura del concurso preventivo. Este mecanismo judicial le permite a la firma negociar con sus acreedores y procurar un acuerdo que haga posible superar las dificultades financieras y sostener la continuidad de sus operaciones.

Cómo se compone la deuda millonaria

De acuerdo con el estado patrimonial presentado por la empresa, con cifras correspondientes al 31 de julio, las obligaciones acumuladas alcanzaban los $22.857 millones.

La mayor parte de ese monto corresponde a compromisos con entidades financieras, que concentran $12.735 millones. A su vez, las deudas comerciales con proveedores ascienden a $8.870 millones, mientras que las obligaciones fiscales representan aproximadamente $652 millones.

En cuanto a los activos, la compañía declaró bienes y recursos valuados en $25.346 millones. Sin embargo, esa cifra no evitó que las dificultades para afrontar los vencimientos y acceder a nuevas fuentes de financiamiento comprometieran su capacidad de pago.

La caída del mercado y el peso de los intereses

En la documentación presentada ante la Justicia, Agro de Souza atribuyó el deterioro de su situación económica a distintos factores, entre ellos la retracción de la demanda de maquinaria agrícola, el aumento del costo del crédito y el crecimiento de una estructura de endeudamiento que se volvió cada vez más difícil de sostener.

Los números correspondientes a 2025 reflejan el impacto de ese escenario. Durante ese año, la firma registró una facturación de 19,4 millones de dólares y obtuvo un resultado operativo positivo de 2,6 millones de dólares. No obstante, los gastos financieros llegaron a los 4,2 millones de dólares, superando ampliamente el resultado generado por su actividad comercial.

De esta manera, el peso de los compromisos financieros terminó absorbiendo los ingresos operativos y profundizando el desequilibrio económico.

Búsqueda de financiamiento y atrasos en los pagos

La empresa también detalló las gestiones que realizó para conseguir recursos que le permitieran reorganizar sus obligaciones. A comienzos de 2026 buscó acceder a un préstamo de 2,7 millones de dólares, aunque finalmente solo consiguió 800.000 dólares del Banco Comafi.

Ese financiamiento resultó insuficiente para cubrir las necesidades de la compañía y revertir el escenario de endeudamiento.

La situación se agravó durante los meses siguientes. En junio dejó de cumplir con las cuotas de los planes de regularización fiscal de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) y posteriormente acumuló atrasos en los pagos a CNH Industrial Argentina, uno de sus principales proveedores.

Más de cinco décadas vinculada al campo

Agro de Souza fue fundada en 1974 por los hermanos Mario Luis y Juan Carlos de Souza. A lo largo de más de medio siglo, construyó una presencia comercial vinculada al abastecimiento de maquinaria y la prestación de servicios para el sector agropecuario.

Además de su representación de Case IH, amplió su actividad mediante la incorporación de otras marcas y la diversificación de sus negocios hacia la agricultura, la ganadería y la generación de energías renovables.

Ahora, con un pasivo declarado de $22.857 millones y 52 trabajadores dentro de su estructura, la empresa deberá avanzar en las negociaciones con sus acreedores bajo el proceso concursal, en busca de una salida que le permita reorganizar sus finanzas y mantener sus actividades.