La Cámara de Apelación y Garantías confirmó que un hombre acusado de cometer cinco robos y hurtos la madrugada del 19 de marzo pasado irá a juicio tras volver a rechazar el pedido de sobreseimiento que hizo la defensa oficial por considerar que había actuado bajo un estado de grave intoxicación alcohólica.

La defensa oficial de F.F.S. había apelado la decisión de la jueza de Garantías al sostener que el imputado no habría podido comprender la criminalidad de sus actos ni dirigir sus acciones debido al consumo de alcohol. Como argumento, mencionó una pericia que detectó 0,19 gramos de alcohol por litro de sangre, realizada más de 24 horas después de los hechos, y planteó que el nivel de alcoholemia al momento de los episodios habría sido considerablemente mayor.

Lo resolvió la Sala II.

Para los jueces Juan Pablo Lódola, Adrián Angulo y Marcelo Madina no existen elementos suficientes para acreditar una intoxicación de tal magnitud que le impidiera comprender la ilegalidad de su conducta y señalaron que los cinco episodios ocurrieron en una zona reducida de la ciudad, con modalidades similares, y que en la mayoría el acusado habría logrado concretar las sustracciones y escapar.

Los miembros de la Sala II cuestionaron los cálculos de alcoholemia presentados por la defensa, que estimaban un nivel de 4,56 gramos de alcohol en sangre al momento de los hechos, al considerar que no contaban con respaldo técnico suficiente. “Resultan llamativos por la imposibilidad que significaría a cualquier sujeto adulto poder -siquiera- mantenerse en pie bajo tal cantidad de alcohol en sangre”, indicaron.

Al día siguiente la alcoholemia dio 0,19 g/l.

“Si bien el nombrado habría consumido bebidas alcohólicas previas al accionar reprochado, no se puede sostener en esta instancia -como pretende la defensa- que ello haya sido de tal magnitud que haya condicionado o influenciado su imposibilidad para comprender la ilicitud o dirigir sus acciones”, concluyeron

Con esta resolución, F.F.S. será juzgado como autores de dos hechos de robo, un hurto de vehículo dejado en la vía pública, un hurto en grado de tentativa y otro hurto simple, todos en concurso material.