La jornada del sábado tendrá una mínima de 10° y una máxima de 21°, con cielo inestable y posibles tormentas por la tarde.

Luego de un viernes marcado por una alerta a corto plazo por tormentas, abundantes precipitaciones y caída de granizo, que generaron situaciones caóticas en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada marcada por la inestabilidad y la probabilidad de tormentas, aunque con temperaturas agradables para este fin de semana largo.

La mañana comenzó con el cielo ligeramente nublado y una temperatura de 12,8 grados. La humedad se ubicó en el 96 % y los vientos leves del sector oeste no superaron los 6 kilómetros por hora.

Para este sábado, el SMN anticipa una jornada inestable, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y los 21 grados. Durante la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, mientras que a partir de la tarde se esperan tormentas eléctricas que se extenderán hasta la madrugada del domingo.

La probabilidad de precipitaciones durante el día es del 40 % y los vientos soplarán de forma leve, a no más de 22 kilómetros por hora.

Para el domingo, las condiciones serán similares. Durante la mañana se presentarán chaparrones y, por la tarde, volverán las tormentas eléctricas. Hacia la noche, el cielo permanecerá parcialmente nublado. La temperatura no presentará grandes cambios y se espera una máxima de 20 grados.

Para el último día del fin de semana largo, el lunes 23, las condiciones mejorarán levemente, con una máxima de 23 grados y cielo parcialmente nublado durante toda la jornada.