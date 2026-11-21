El conductor de una aplicación de viajes, de 39 años, fue detenido en Tucumán tras ser denunciado por el presunto abuso sexual de una adolescente de 14 años. Según la presentación judicial, el hombre debía trasladarla en moto hasta una clase de Educación Física, pero habría cambiado el recorrido y la llevó a un hotel alojamiento. El caso ocurrió en San Miguel de Tucumán y terminó con una violenta reacción de los familiares de la joven.

Cómo fue el secuestro de la menor y el posterior linchamiento

El episodio se produjo el miércoles pasado, cuando la adolescente pidió un viaje en moto para llegar al Complejo Ledesma. Sin embargo, de acuerdo con la denuncia, el conductor se desvió del trayecto previsto y la trasladó a un albergue transitorio ubicado en las inmediaciones del parque 9 de Julio. La familia se enteró de lo sucedido alrededor de las 10 y la chica identificó al acusado.

Por el momento, el sujeto permanece detenido.

Después de la denuncia, la joven recibió atención médica en el Hospital de Niños y fue sometida a los estudios correspondientes. La presentación quedó radicada en la Comisaría Seccional 11°. Durante la noche, efectivos policiales fueron hasta la vivienda del sospechoso, pero no lograron encontrarlo.

La situación cambió el jueves cerca de las 6.30, cuando familiares de la joven localizaron al sujeto mientras salía de su casa, en Banda del Río Salí. Allí lo golpearon y la Policía tuvo que intervenir para evitar que continuara la agresión. El acusado sufrió lesiones en distintas partes del cuerpo y fue trasladado bajo custodia. Los efectivos secuestraron la motocicleta, el teléfono celular y prendas de vestir que serán incorporadas a la investigación.

Las autoridades buscan reconstruir el hecho.

La causa quedó a cargo del fiscal Gonzalo Rodríguez, de la Fiscalía de Delitos Sexuales, quien ordenó la detención del conductor y las medidas de prueba. La investigación busca determinar las circunstancias del episodio y reunir elementos para esclarecer lo ocurrido. Mientras avanza el expediente, el individuo permanece detenido y rige el principio de inocencia.