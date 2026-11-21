A unos 30 minutos de Mar del Plata, entre las sierras y lejos del movimiento de la ciudad, hay un predio natural que reúne una cueva, paredes rocosas rojizas y senderos con vistas panorámicas. Se trata de la Sierra de los Difuntos, ubicada en la Estancia Rincón Grande, sobre la Ruta Nacional 226, en el partido de Balcarce. El espacio permite recorrer distintos sectores del paisaje serrano y realizar actividades al aire libre sin alejarse demasiado de la costa.

Cómo es y qué hay en la Sierra de los Difuntos

El lugar cuenta con seis senderos señalizados por colores, con recorridos de diferentes extensiones y dificultades. Uno de ellos llega hasta un mirador con vista panorámica de 360 grados, mientras que otro conduce a La Cueva, un sitio histórico ubicado junto a una vertiente. También hay un camino que atraviesa un bosque de helechos y otro que asciende hasta una plataforma utilizada para el despegue de parapentes. El recorrido más largo continúa por el filo de la sierra.

Los recorridos son de diferentes extensiones y dificultades.

Uno de los sectores más llamativos es el Bosque de Paredes Rojas, donde las formaciones rocosas tienen una tonalidad rojiza por los líquenes que crecen sobre su superficie. El paisaje cambia según las condiciones climáticas: después de las lluvias, la vertiente que acompaña uno de los senderos puede formar una cascada. Además de caminar y observar el entorno, el predio ofrece posibilidades para practicar escalada, correr por los caminos naturales y realizar vuelos en parapente, que deben coordinarse previamente con los prestadores.

La propuesta también contempla la posibilidad de pasar la noche en carpa. Hay sectores habilitados para acampar, entre ellos Totanka, en la base de la sierra, y el Bosque de Paredes Rojas. Los visitantes deben llevar su propio equipo, comida, agua y elementos para cocinar: no hay proveeduría ni duchas, y los fogones solo pueden utilizarse en los espacios permitidos. En el lugar también se pueden observar especies de fauna silvestre, como zorros, zorrinos, liebres y aves rapaces, además de distintas plantas características del ambiente serrano.

La Sierra de los Difuntos está abierta los sábados, domingos y feriados de 9 a 18, con tarifas diferenciadas, mientras que durante los días de semana se puede ingresar con reserva previa. Se puede llegar en vehículo particular hasta el estacionamiento ubicado al pie de los senderos, y también existe la posibilidad de consultar por el servicio de micro desde Mar del Plata hacia Balcarce, con descenso en el kilómetro 28,5 de la Ruta 226.