A unos 30 kilómetros del centro de Mar del Plata, en Sierra de los Padres, existe una reserva natural que combina paisajes serranos, aleros rocosos con pinturas rupestres y vestigios de presencia humana de miles de años. Se trata de Paititi, un espacio privado sobre la Ruta 226 que permite realizar caminatas, observar fauna autóctona y conocer un patrimonio arqueológico poco conocido de la región.

Cómo es y qué hay en la Reserva Paititi

La reserva está ubicada a la altura del kilómetro 23,7 de la ruta y tiene unas 420 hectáreas en total, de las cuales alrededor de 200 están destinadas a la conservación. El paisaje incluye pastizales serranos, afloramientos de piedra, senderos agrestes y miradores naturales. Además de proteger ambientes propios del sistema de Tandilia, el establecimiento desarrolla actividades de investigación, educación ambiental y turismo de naturaleza, en articulación con investigadores y la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Parte del material arqueológico cuenta con más de 5.000 años de antigüedad.

Uno de los mayores atractivos de Paititi está en sus aleros rocosos, formaciones que parecen pequeñas cuevas y que conservan rastros de antiguos habitantes de las sierras. Allí se identificaron pinturas rupestres de aproximadamente mil años de antigüedad y materiales arqueológicos cuya antigüedad fue estimada en unos 5.300 años. En 2023 también se identificó un nuevo sitio con arte rupestre dentro de la reserva. Estos hallazgos forman parte de investigaciones arqueológicas que buscan documentar y preservar el patrimonio de la zona.

La riqueza natural es otro de los motivos que distinguen al lugar. En sus ambientes se encuentran especies vegetales nativas y animales característicos de las sierras bonaerenses, entre ellos zorros grises, gatos monteses, hurones y distintas aves. También se registraron especies de interés para la conservación, como la lagartija de Tandilia y el sapito de las sierras. Los trabajos científicos realizados en el área permiten conocer mejor la biodiversidad de un ecosistema que enfrenta amenazas como la fragmentación de los ambientes naturales y el avance de especies exóticas.

La reserva también tiene cuerpos de agua.

Paititi ofrece caminatas guiadas, trekking, observación de aves, safaris fotográficos, excursiones nocturnas, propuestas educativas y actividades de observación astronómica. También cuenta con opciones de alojamiento, entre ellas un refugio serrano y un chalet para quienes quieran extender la visita. El acceso no es libre ni permanente: las actividades se organizan en fechas determinadas y requieren reserva previa.