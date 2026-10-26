La cadena Vea anunció el cierre de su supermercado en Neuquén y peligran 22 fuentes de empleo: No da para más

El supermercado Vea ubicado en Neuquén anunció que cerrará sus puertas el próximo 31 de octubre, situación que genera preocupación por el futuro laboral de sus 22 empleados. La notificación del cierre llegó a través de una llamada telefónica al sindicato de Empleados de Comercio, pero hasta el momento el personal no recibió una comunicación formal ni detalles sobre las indemnizaciones correspondientes.

Ramón “Colo” Fernández, secretario general del Centro de Empleados de Comercio (CEC), explicó en una conferencia de prensa que los trabajadores continúan cumpliendo sus funciones habituales a la espera de definiciones concretas. “Nos han comunicado desde Recursos Humanos de la empresa que cierra el establecimiento. El personal no recibió ninguna notificación hasta el momento”, señaló.

Según Fernández, la empresa atribuyó la decisión a una combinación de factores económicos, especialmente la imposibilidad de acordar el alquiler del local y la caída en las ventas. "La situación no da para más", afirmó, y relacionó el cierre con la reducción del consumo en el comercio local.

El sindicato remarcó que entre los empleados hay personas con antigüedades que van desde uno hasta 20 años en la empresa, lo que profundiza la preocupación por la pérdida repentina de sus fuentes laborales. “De golpe y porrazo te quedás sin empleo”, expresó Fernández al describir el impacto que tiene esta decisión para quienes construyeron su trayectoria en el supermercado.

Hasta ahora, la empresa no envió las liquidaciones correspondientes ni formalizó el cierre, por lo que el sindicato solicitó que se remitan dichos documentos para verificar que se cumplan las obligaciones legales. “La primera preocupación que tienen es cómo les van a pagar. Hemos pedido a la empresa que nos mande las liquidaciones”, agregó el dirigente.

Para Fernández, la situación "no da para más". Foto: LM Nuequén.

El gremio está enfocado en intentar revertir la situación para evitar la pérdida de puestos de trabajo y, en caso de que el cierre sea definitivo, garantizar que se respeten los derechos laborales y las indemnizaciones según la normativa vigente. No se han anunciado medidas de fuerza y los empleados continúan trabajando con normalidad mientras esperan novedades formales.

Este cierre en Neuquén se suma a una serie de clausuras de sucursales de Vea en distintas provincias durante 2025 y 2026. La cadena, perteneciente al grupo chileno Cencosud, bajó persianas en localidades de Buenos Aires, Catamarca, San Juan, Mendoza y Tucumán, afectando a numerosos trabajadores. Estos cierres se vinculan con la caída del consumo, la baja en ventas y el aumento de costos operativos, especialmente los alquileres comerciales.

En Neuquén, los empleados comenzaron a sospechar cambios cuando notaron una disminución en la llegada de mercadería al local. Sin embargo, la confirmación oficial del cierre aún no ha sido formalizada, lo que mantiene un clima de incertidumbre. Fernández reiteró la necesidad de conocer los términos concretos de la decisión y los mecanismos para instrumentar el cierre, con la intención de proteger a los trabajadores.