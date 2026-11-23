La marca argentina de alfajores y chocolates Hönecker cerró cinco sucursales, redujo un 30% su producción y frenó la construcción de una nueva planta industrial por la caída del consumo. La reestructuración también alcanzó a Mar del Plata, donde la empresa dejó de operar uno de sus locales comerciales, en medio de un ajuste que afecta a distintos puntos del país.

Qué pasó con la marca de alfajores Hönecker

La compañía llegó a tener 19 establecimientos, pero cinco dejaron de funcionar. Entre los cierres figuran los comercios de Mar del Plata, Costa del Este y Mar de las Pampas, localidad en la que había abierto su primer punto de venta turístico en 2004. El recorte también incluyó una planta en Garín, dedicada a producir bizcochitos y otros alimentos para acompañar el mate, donde trabajaban más de 30 personas.

La compañía todavía tiene una planta principal.

El fundador de la firma, Osvaldo Foster, explicó que la elaboración de alfajores cayó un 30% respecto de los niveles anteriores. Además, quedó paralizada la construcción de una nueva fábrica en Belén de Escobar, para la que la empresa había adquirido un terreno sobre la calle Capello, cerca de la Colectora Este. La propiedad fue puesta a la venta ante el cambio en las condiciones del negocio.

Hönecker nació en 2001 como un emprendimiento familiar, a partir de las recetas y los conocimientos de repostería de Bárbara Hönecker, madre de Foster y descendiente de alemanes del Volga. En los primeros tiempos, el fundador preparaba los alfajores y realizaba a mano el baño de chocolate. Un año después, puso en marcha una fábrica en Ingeniero Maschwitz, que comenzó con unos 200 metros cuadrados y luego cuadruplicó su superficie.

La empresa cuenta con diversas variedades de alfajores.

Durante su expansión, la empresa llegó a tener presencia en destinos como Ushuaia y Termas de Río Hondo. En 2024 contaba con alrededor de 70 trabajadores permanentes y sumaba hasta 30 empleados durante los períodos de mayor actividad. Pese a los cierres y la reducción de operaciones, Hönecker mantiene en funcionamiento su planta de Ingeniero Maschwitz, donde continúa produciendo alfajores y chocolates.