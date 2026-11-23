Con el regreso de Huang, Nvidia detiene siete días de caídas tras pérdidas de más de 40%

Nvidia puso fin a una racha de siete jornadas consecutivas de caídas tras sufrir una pérdida superior al 40% en sus acciones luego de la salida de su CEO, Jensen Huang, el 12 de noviembre. Antes de la apertura de Wall Street, las acciones de la compañía registraron un repunte cercano al 30% en las operaciones previas al mercado.

El directorio de Nvidia decidió por unanimidad reinstalar a Huang como director ejecutivo, una medida que fue bien recibida por los inversores y que impulsó la recuperación parcial de sus papeles. Esta decisión contó además con el respaldo público del presidente estadounidense, Donald Trump.

Las acciones de Nvidia subieron casi 30% tras el regreso de Jensen Huang como CEO, luego de una semana de fuertes caídas.

La incertidumbre generada tras la renuncia de Huang llevó al sector tecnológico a experimentar su peor semana desde 2001, con Nvidia como protagonista de un desplome acumulado que superó el 40% antes del rebote.

En su regreso, Huang asumió la responsabilidad con “humildad y un renovado compromiso”, palabras que reflejaron su intención de encaminar nuevamente a la empresa. Además, recibió el apoyo explícito del presidente del directorio, Harvey Jones.

La recuperación de Nvidia se observa como un un respiro para el mercado tecnológico, aunque analistas advierten que la volatilidad podría continuar. La confianza en Huang será clave para estabilizar la empresa y definir su rumbo en un contexto económico desafiante.