Rechazan cambios en la Ley de Cabotaje: "Bajo el argumento de la desregulación se pretende avanzar sobre derechos laborales"

La Federación de Cooperativas de Trabajo de Actividades Portuarias, Navales, Pesqueras y Afines de la República Argentina (Fecooaport) manifestó su rechazo a cualquier iniciativa de modificación de la Ley de Cabotaje que implique flexibilizar las condiciones de navegación, debilitar la marina mercante nacional y poner en riesgo los puestos de trabajo argentinos.

A través de un comunicado, la entidad cuestionó las iniciativas de modificaciones a la Ley de Cabotaje. "Entendemos que bajo el argumento de la desregulación y la reducción de costos se pretende avanzar sobre derechos laborales, desproteger a nuestros trabajadores y favorecer intereses que poco o nada contribuyen al desarrollo de nuestra industria marítima nacional", expresaron desde la federación.

Además, remarcaron que "el cabotaje no es simplemente una actividad comercial", sino una herramienta estratégica para el desarrollo económico, la soberanía nacional, la integración territorial y la generación de empleo argentino.

En esa línea, advirtieron que no aceptarán medidas que impliquen precarizar el trabajo o desplazar a los trabajadores nacionales.

Por último, la Fecooaport reafirmó su compromiso con la defensa del trabajo, la producción nacional y la soberanía portuaria. "La actividad marítima nacional no se entrega. El trabajo argentino se defiende", concluyó.

Ley de Cabotaje: qué implicaría su modificación

El Senado de la Nación le dio medio sanción al proyecto de ley que modifica el régimen de cabotaje marítimo y fluvial en Argentina y habilita la participación de buques de bandera extranjera en el transporte de cargas y pasajeros entre puertos del país. Con 42 votos afirmativos y 24 negativos, la iniciativa pasó a la Cámara de Diputados.

La reforma introduce cambios en una normativa vigente desde 1944, que reservaba estas operaciones exclusivamente a embarcaciones de bandera argentina. Entre las principales modificaciones que plantea, el nuevo proyecto permitía que buques extranjeros hagan recorridos entre distintos puertos nacionales en un mismo viaje y que combinen cargas de cabotaje con otras destinadas al comercio internacional.

Dijeron que la modificación flexibiza las condiciones de navegación y afecta el trabajo argentino.

En materia laboral, establece mecanismos para priorizar la incorporación de tripulantes argentinos o extranjeros con residencia permanente, tras los primeros 180 días de actividad, siempre que la legislación del país de bandera del buque lo permita. También contempla controles y autorizaciones de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN).

Los gremios marítimos y algunas empresas navieras nacionales adviertieron respecto a las consecuencias que podría tener la modificación en el empleo argentino, la industria naval y el sostenimiento de la flota nacional. Cuestionaron además la posibilidad de que se genere una competencia desigual frente a las compañías extranjeras.