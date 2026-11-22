El dueño intentaba actuar, pero no había demasiados caminos por tomar ante el increíble caudal de agua.

La intensa tormenta que se desató este domingo por la tarde en Mar del Plata provocó complicaciones en distintos sectores de la ciudad y dejó una impactante imagen en el barrio Termas Huinco, donde un auto quedó parcialmente sumergido en el agua.

El episodio ocurrió entre las 15 y las 16 durante el fugaz temporal en la intersección de las calles Posadas y Azopardo. A pesar de que la lluvias no se extendieron durante un largo período de tiempo, generaron inundaciones significativas y en algunos casos hasta provocaron la caída de árboles.

Allí, un Chevrolet Meriva de color bordó quedó atrapado en medio de una sorprendente acumulación de agua que llegó a cubrir alrededor de la mitad de su carrocería.

La situación fue registrada en un video en el que se observa cómo el vehículo quedó bajo el agua, mientras quien sería su dueño en estado de desesperación y otro hombre intentaban resolver la situación, aunque sin éxito.

Las imágenes son el fiel reflejo de las dificultades que generaron las intensas precipitaciones de este domingo en la ciudad, principalmente en barrios periféricos.