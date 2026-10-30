Repudian la decisión de Milei de suspender más de 4 mil cooperativas: “El 37% son marplatenses”

La decisión del gobierno golpea el trabajo en cooperativas del puerto de Mar del Plata. Foto ilustrativa: 0223.

Desde la Federación de Cooperativas de Trabajo de Actividades Portuarias (Fecooaport) repudian la decisión del gobierno de Javier Milei de suspender más de 4 mil cooperativas y advierten que más de un millar de ellas son de Mar del Plata.

El pasado 21 de octubre el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), a través de una resolución suspendió a cooperativas y mutuales por incumplimientos en la presentación de documentación asamblearia.

“Suspende la autorización para funcionar de seis mil entidades de la economía social, de las cuales más de cuatro mil son cooperativas de trabajo. La medida afecta al 37% de las cooperativas marplatenses”, cuestionaron desde la Fecooaport, que expresaron su “enérgico rechazo” a la medidas, ya que “se presenten como una forma de ordenar y regularizar el sector, representan un obstáculo para experiencias asociativas que sostienen fuentes de trabajo”.

“Las cooperativas de trabajo no son un trámite administrativo: son trabajadores y trabajadoras organizados para producir, generar ingresos y defender su derecho al trabajo. En las actividades portuarias, navales, pesqueras y afines, la organización cooperativa representa una herramienta fundamental para sostener la actividad productiva, fortalecer las economías regionales y generar oportunidades laborales. Detrás de cada cooperativa hay personas, familias, conocimientos y proyectos construidos con esfuerzo y solidaridad”, resaltaron en un comunicado.

"La medida es contradictoria"

Desde el sector reclaman que la resolución oficial "debe contemplar la realidad” de cada entidad, garantizando mecanismos para su adecuación pero “sin poner en peligro su continuidad ni los puestos de trabajo”, ya que argumentan, “resulta contradictorio" para promover el desarrollo de la economía social.

La decisión del gobierno golpea el trabajo en cooperativas del puerto de Mar del Plata. Foto ilustrativa: 0223.

Desde distintos sectores del cooperativismo rechazaron de igual manera la resolución del gobierno. Esta mañana, el titular del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC, equivalente bonaerense al INAES), Gildo Onorato, exigió que la medida se revea, ante el impacto negativo al sector laboral en un duro contexto económico. “Tenemos que acompañar y sostener las fuentes de trabajo, no poner más palos en la rueda a los trabajadores en esta crisis económica”, lamentó.

El comunicado completo