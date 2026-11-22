Domingo con dos caras en Mar del Plata: sol por la mañana y tormentas por la tarde

El domingo en Mar del Plata arrancará con buenas condiciones meteorológicas, pero el panorama cambiará con el correr de las horas. Después de una mañana con cielo despejado y temperaturas agradables, el pronóstico anticipa la llegada de lluvias y tormentas que podrían complicar los planes al aire libre durante la tarde.

Según el Servicio Meteorológico, la jornada tendrá una temperatura mínima de 14 grados y una máxima que alcanzará los 22°. Durante las primeras horas del día, el sol será protagonista y permitirá recorrer las calles de la ciudad.

Sin embargo, las condiciones comenzarán a desmejorar hacia el mediodía. Para las 12 se prevén lluvias débiles, con una probabilidad de precipitación del 30%, mientras que durante la tarde aumentará considerablemente la inestabilidad.

En ese sentido, para las 14 el pronóstico anticipa tormentas, con una probabilidad de precipitaciones del 80% y una temperatura que descenderá hasta los 17 grados. Además, el viento tendrá variaciones en su dirección y podría alcanzar velocidades de entre 39 y 40 kilómetros por hora.

De esta manera, el domingo marplatense tendrá dos caras bien marcadas: una mañana soleada y agradable, ideal para disfrutar de las actividades al aire libre, y una tarde en la que será conveniente tener el paraguas a mano.