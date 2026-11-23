La recorrida de rutina que personal del Comando de Patrullas hacia en jurisdicción de la comisaría decimosexta terminó con la aprehensión de un hombre de 26 años y el secuestro de un arma de fuego.

Los oficiales llegaron a la zona de Nápoles y Heguilor Bis donde un grupo de personas se estaban peleando: al intentar disuadir el conflicto observaron que uno de los involucrados, cuando intentaba retirarse a bordo de una motocicleta, extrajo un arma de fuego y se la entregó a otro sujeto.

"Ante la voz de alto impartida por los uniformados, este último arrojó el arma al suelo y escapó del lugar, mientras que el hombre que conducía la motocicleta fue retenido e identificado", informaron autoridades policiales.

En presencia de un testigo se secuestró un revólver marca Bersa calibre .22, con numeración visible, que contenía tres municiones intactas en el cargador y una cuarta en la recámara. Asimismo, durante el cacheo preventivo se secuestro en uno de los bolsillo del masculino una munición calibre .22.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, la fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso la formación de actuaciones por portación ilegal de arma de fuego de uso civil, las diligencias de rigor y el traslado del aprehendido a Tribunales.