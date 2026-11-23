Una pelea entre una mujer trans y un cuidacoches terminó con amenazas y daños en un patrullero

Un fuerte operativo policial se desplegó durante la noche luego de un llamado al 911 que alertó sobre una confrontación entre cuidacoches y una persona trans. El episodio terminó con dos personas trasladadas a dependencias policiales y una de ellas acusada de provocar daños en un móvil.

El hecho ocurrió en la zona de España, entre 3 de Febrero y 11 de Septiembre, cuando efectivos del Comando de Patrullas Norte acudieron al lugar tras recibir una alerta por una pelea.

Al llegar, los uniformados encontraron a dos personas en medio de la calzada. Una de ellas tenía lesiones visibles en el rostro y manchas de sangre en la ropa, y manifestó haber sido agredida. Sin embargo, ambas se negaron inicialmente a ser identificadas y mantuvieron una actitud hostil hacia el personal policial.

Ante la situación, llegaron móviles de apoyo y los efectivos lograron reducirlas e identificarlas. Se trataba de una mujer trans de 26 años y un hombre de 36.

La tensión continuó durante el traslado. Según se informó, la mujer habría provocado daños en el interior de uno de los patrulleros, al afectar el parante superior de la puerta trasera derecha. Además, ambos habrían realizado amenazas y autolesiones dentro de los móviles policiales.

En paralelo, los efectivos recabaron testimonios de personas que habían presenciado el enfrentamiento. Una de ellas contó que vio una pelea entre una mujer y varios hombres, que comenzó en la vereda y se extendió hacia la calle, hasta interrumpir el tránsito.

La causa quedó en manos de la UFIJE de Flagrancia, a cargo de la fiscal María Isabel Sánchez. Respecto de la mujer trans, se dispusieron actuaciones por el delito de daño agravado y su traslado a la Unidad Penal Nº 44 (Unidad Trans).

En tanto, el hombre quedó imputado por infracciones a los artículos 35, 72, 74 y 78 del Decreto-Ley 8031/73. Con intervención del Juzgado Correccional Nº 5, posteriormente recuperó la libertad bajo caución juratoria.