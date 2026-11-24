Mara Cecilia Andrada, de 39 años, permanece internada en estado crítico después de sufrir un brutal ataque en Córdoba, donde fue prendida fuego presuntamente por su expareja. La víctima tiene el 30% del cuerpo quemado, está en terapia intensiva, intubada y bajo coma farmacológico. El hombre, de 45 años, fue detenido en el hospital y quedó a disposición de la Justicia.

Cómo fue el brutal ataque contra la joven

La hermana de la joven, Débora, relató cómo fueron los primeros minutos después de la agresión. Cuando llegó para asistirla, encontró a la víctima afuera de la vivienda, envuelta en una sábana y sin ropa. "Cuando se descubre el cuerpo tenía la cara quemada, el pelo quemado y parte del pecho", contó en diálogo con El Doce. Al mismo tiempo, recordó que quedó paralizada al ver la gravedad de las lesiones y que, en medio de los nervios, no sabía a qué número llamar.

Su hermana quedó paralizada al ver la gravedad de las lesiones.

Según reconstruyó la familia, un sobrino consiguió detener un auto para trasladar a la mujer hasta el Hospital Príncipe de Asturias, donde recibió las primeras curaciones. Luego fue derivada al Instituto del Quemado, donde permanece internada. "Ahora está intubada, con coma farmacológico y esperando estas primeras 72 horas, que son clave para ver cómo responde", explicó Débora. Por otra parte, los médicos advirtieron que la recuperación será un proceso largo.

Por el momento, los familiares no pudieron establecer con precisión cómo se produjo el ataque. La principal hipótesis que conocen es que se habría utilizado alcohol para iniciar el fuego, aunque todavía no tienen certezas sobre la mecánica de lo ocurrido. La investigación busca determinar las circunstancias de la agresión y las responsabilidades correspondientes.

Se habría utilizado alcohol para encender el fuego.

La expareja de Andrada, de 45 años, también se presentó en el hospital después del episodio, pero terminó detenido por la Policía. "Mientras mi mamá estaba esperando a entrar, viene el móvil y lo llevan detenido", relató la hermana de la víctima. El acusado quedó a disposición de la Justicia en una causa investigada como tentativa de homicidio en un contexto de violencia de género, mientras la familia espera novedades sobre la evolución de la joven.