"Estoy desnuda": el tremendo look de Sofía Gonet que generó revuelo tras el escándalo

"Mi miedo es que se me salga el conchero", bromeó la modelo.

Luego de semanas atravesadas por la polémica por su conflicto con Homero Pettinato, Sofía Gonet volvió a quedar en el centro de la escena durante los Martín Fierro del Streaming. La influencer eligió una aparición sin bajo perfil y apostó por un look provocador que generó impacto inmediato en la alfombra roja y en redes sociales.

Conocida como La Reini, la influencer tuvo además un rol destacado en la ceremonia al conducir la alfombra junto a Tefi Russo como “Policías de la moda”. Desde ese lugar, ambas analizaron los outfits de los invitados con humor e ironía, aportando uno de los segmentos más comentados de la transmisión oficial.

Qué se puso Sofía Gonet en los Martín Fierro de Streaming

En ese contexto, la participante de "Masterchef Celebrity" explicó su elección estética con una frase que rápidamente se viralizó. “Yo dije, me toca hablar de looks, me vengo con un buen look. Desnuda, mi único miedo de esta noche es que se me salga el conchero”, lanzó, fiel a su estilo frontal y sin filtros frente a cámara.

Minutos antes, la creadora de contenido ya había anticipado el impacto de su vestuario en redes. “Outfit check para afrontar las consecuencias de mis actos… decidí caer con este luquet. Literalmente estoy desnuda con cristales”, dijo, al detallar un diseño art decó con piedras, maquillaje minimalista y efectos especiales, dejando en claro que eligió responder al escándalo con actitud y exposición.