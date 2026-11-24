Asesinato en el Bristol Hotel: la historia de Mar del Plata se convierte en un juego de misterio. Imagen: Prensa Unmdp.

¿Quién asesinó a la Dama Escarlata? Esa es la pregunta que deberán responder quienes se animen a participar de Asesinato en el Bristol Hotel, un juego ambientado en el emblemático edificio -que sucumbió en un histórico incendio- y que hoy es utilizado por investigadores de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) para conocer de una manera lúdica, la rica historia de la ciudad.

Según informaron desde el área comunicacional de la universidad, el juego invita a recorrer sus pasillos y salones durante una gran fiesta de fin de siglo, en la que las familias más distinguidas de la Argentina de la Belle Époque y los inmigrantes europeos que llegaron a Mar del Plata esconden secretos, intereses y posibles motivos para cometer un crimen.

La propuesta fue desarrollada por Diego Failla, Ezequiel Casa y Valentina Giacconi, docentes e investigadores vinculados al área de Didáctica de la Historia y las Ciencias Sociales de la Unmdp. A través de ocho personajes sospechosos, los participantes deberán reconstruir lo sucedido, identificar al responsable y descubrir los motivos detrás del asesinato.

Asesinato en el Bristol Hotel: la historia de Mar del Plata se convierte en un juego de misterio. Imagen: Prensa Unmdp.

Pero detrás de la trama policial hay una intención que va más allá de resolver un enigma: recuperar las distintas caras de la Mar del Plata de fines del siglo XIX y principios del XX.

“Para que haya una villa balnearia, un gran hotel y familias ricas, tiene que haber gente que trabaje para que todo eso suceda”, explicaron sus creadores durante la entrevista. “Por eso, entre los personajes no solo aparecen integrantes de la aristocracia que llegaban a veranear a la ciudad, sino también residentes estables, como una mucama española o un pescador italiano.”

Cada uno tiene un posible móvil vinculado con los intereses, las tensiones y las relaciones sociales de aquel período. Así, para resolver el asesinato no alcanza con encontrar al culpable: también es necesario comprender el contexto histórico en el que se desarrolla la historia.

Aprender historia alrededor de una mesa

Asesinato en el Bristol Hotel es el segundo desarrollo del grupo 1874, que ya había presentado ¿Quién quiere ser marplatense?, un juego centrado en la identidad local. Ambos proyectos forman parte de una misma línea de trabajo: la divulgación histórica a través de propuestas lúdicas.

“El juego es lúdico, el principal objetivo es entretener, divertir, pero como somos Profesores de Historia también tiene como objetivo aprender” explicaron. En ese sentido, destacaron que la propuesta puede funcionar como una herramienta educativa tanto dentro como fuera del aula.

Para sus creadores, jugar también implica construir conocimiento colectivamente. Reunirse alrededor de una mesa, intercambiar hipótesis, leer las pistas y tomar decisiones son parte de una experiencia que recupera el encuentro con otros como forma de aprendizaje.

La experiencia del primer juego también les permitió descubrir nuevos alcances de la propuesta. Entre otros usos, fue incorporado por centros de jubilados como una herramienta para trabajar la memoria y la identidad local con personas mayores.

El proyecto pone sobre la mesa una reflexión acerca de cómo se enseña y se divulga la historia de Mar del Plata. Sus creadores señalaron que, aunque existe una prescripción para abordar la historia local en el sistema educativo municipal, todavía falta material de divulgación accesible para que los docentes puedan trabajar estos contenidos en las aulas.

“Cuando a cualquier estudiante le acercás un problema histórico desde su ámbito, cuando relacionás esa problemática o ese tiempo histórico con su universo próximo, se vuelve mucho más significativo”, explicaron.

En esa búsqueda, el Bristol Hotel funciona como mucho más que un escenario para un crimen ficticio. Aunque el edificio ya no existe, su nombre permanece en distintos espacios y referencias cotidianas de la ciudad, desde la playa Bristol hasta emprendimientos locales.

Recuperar esos lugares y preguntarse qué historias guardan también forma parte de la propuesta. Porque conocer la historia local permite reconocer los procesos sociales que dieron forma a la ciudad y comprender cuánto de aquel pasado sigue presente.

Presentación y puntos de venta

El juego se presentará el lunes 23 a las 20, en una actividad en la que sus creadores compartirán detalles de la propuesta. Luego podrá conseguirse en la Libreria Universitaria, ubicada en Jujuy 1731.