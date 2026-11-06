"Viva Videla, viva Hitler": denuncian penalmente a la mujer que simuló "fusilar" a universitarios

El hecho ocurrió el martes durante la toma pacífica del Rectorado de la Unmdp. Imagen: captura video.

Un abogado presentó una denuncia penal en la justicia marplatense solicitando que se identifique a la mujer que el pasado martes simuló “fusilar” a un grupo de trabajadores nodocentes y estudiantes, mientras gritaba “heil Hitler, viva Videla, viva Hitler”.

En las últimas horas el abogado Mauricio E. Armagno, presentó la denuncia penal en un fiscalía general de Mar del Plata, por la probable comisión del delito de amenazas e intimidación, realizado en la mañana del martes 3 de noviembre sobre la calle Diagonal Juan Bautista Alberdi Norte y San Luis, frente al Rectorado de la Universidad Nacional de Mar del Plata, mientras se llevaba adelante una jornada de paro y protesta por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

En la publicación que realizó 0223, se observa un video que muestra como una mujer en medio de la calle, comienza a imitar el saludo nazi, con su brazo derecho en alto y extendido y luego comienza a gritar “heil Hitler, viva Videla viva Hitler”, simulando tener una ametralladora con la que disparaba a los manifestantes, entre ellos trabajadores nucleados en la Asociación del Personal Universitario (APU) y estudiantes.

Después de algunos segundos, la agresora se retiró de la zona, sin que ninguna persona reaccionara ante las provocaciones que repetía frente a los trabajadores universitarios, que pedían una recomposición salarial urgente, entre otras cuestiones.

“Independientemente de la calificación legal que corresponde atribuir al hecho denunciado, entiendo que se trata de una conducta grave visiblemente alimentada por una ideología extremista y fanática que puede representar un peligro para la comunidad universitaria que está expuesta en el contexto de la lucha por el reconocimiento de los derechos ilegalmente desconocidos por el Poder Ejecutivo Nacional”, advierten en el escrito.

El letrado puso a disposición del Ministerio Público Fiscal el video y solicitaron que se identifique a la mujer.