Paro universitario y toma del Rectorado: denuncian una pérdida salarial del 33% y reclaman más presupuesto

Los trabajadores docentes y nodocentes de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) profundizaron su plan de lucha con un paro total de actividades por 24 horas y una toma del Rectorado, en reclamo de mejoras salariales y ante el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno nacional.

La medida, que se desarrolla este martes, fue definida en una asamblea de la Asociación del Personal de la Universidad (APU), en sintonía con la jornada de protesta convocada a nivel nacional por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN).

En ese marco, desde las 11 se realizó una conferencia de prensa en las escalinatas del Rectorado, ubicado en San Luis y Diagonal Alberdi Norte.

Desde el sector denunciaron que, pese a la aprobación legislativa y a una cautelar favorable, el Ejecutivo nacional todavía no aplica la norma.

Una pérdida salarial del 33% y preocupación por el futuro de la universidad

Durante la conferencia, Victoria Schadwill, secretaria adjunta de APU, explicó que la toma del Rectorado busca visibilizar el reclamo por la aplicación de una ley aprobada por el Congreso hace un año y cuyo cumplimiento continúa pendiente pese a la existencia de una medida cautelar favorable.

"Estamos exigiendo que se incorpore la Ley de Financiamiento Universitario al presupuesto nacional", sostuvo la dirigente gremial en diálogo con 0223, quien también señaló que la discusión presupuestaria para el próximo año vuelve urgente el reclamo.

En cuanto a la situación salarial, advirtió sobre el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores y precisó que la pérdida del poder adquisitivo alcanza el 33%.

También alertaron sobre las dificultades económicas que atraviesan estudiantes y trabajadores.

"Eso es lo que no nos permite llegar a fin de mes, pagar nuestros gastos y darle de comer a nuestros hijos. También impacta en la salud mental y en la calidad laboral", expresó.

Además, alertó sobre las consecuencias que el desfinanciamiento puede tener en el funcionamiento cotidiano de las casas de altos estudios. "En cualquier momento no se va a poder abrir la universidad", advirtió, al explicar que el personal nodocente es parte fundamental del sostenimiento de los servicios universitarios.

Los estudiantes también sienten el impacto de la crisis

La situación económica también repercute en las trayectorias educativas. En representación del movimiento estudiantil, Abril Miranda, secretaria general de la Federación Universitaria Marplatense (FUM), manifestó su preocupación por las dificultades que atraviesan quienes intentan continuar sus estudios en un contexto de creciente deterioro de sus condiciones de vida.

"Cada día es más difícil sostener nuestras trayectorias educativas, nuestros trabajos, la comida de todos los días y el acceso a los apuntes", señaló.

La dirigente de la FUM también indicó que vienen observando una disminución en la asistencia a las aulas y vinculó ese fenómeno con las dificultades económicas que enfrentan los estudiantes.

"Las aulas están cada día más vacías. Sostener la cursada se vuelve cada vez más complicado", afirmó Miranda, quien remarcó que la universidad pública representa una posibilidad concreta de construir un futuro.

En ese sentido, sostuvo que el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario no se limita a una cuestión presupuestaria, sino que también involucra las condiciones materiales necesarias para garantizar el acceso y la permanencia en la educación superior.

Advierten sobre un escenario inédito y anticipan nuevas medidas

Por su parte, Pedro Sanllorenti consideró que el sistema universitario atraviesa uno de los momentos más complejos desde el regreso de la democracia y cuestionó la decisión del Gobierno nacional de no implementar una norma aprobada y ratificada por el Congreso.

"Que la Justicia diga que hay que cumplirla y que el Gobierno no lo haga nos hace pensar que existe una decisión política", manifestó el dirigente de Adum.

Sanllorenti también advirtió que el conflicto podría profundizarse si no hay respuestas a los reclamos del sector. En ese contexto, adelantó que el gremio docente ya tiene previstas nuevas jornadas de protesta para noviembre.

La situación económica también repercute en las trayectorias educativas.

Según detalló, Adum realizará paros los días 17 y 19 de noviembre, durante la semana prevista para el tratamiento del presupuesto nacional, además de distintas acciones de visibilización. También anticipó que habrá nuevas medidas el día en que el Congreso debata el Presupuesto 2027. "Lo que aspiramos es que lo que establece la Ley de Financiamiento Universitario esté contenido en el presupuesto para el próximo año", concluyó.

Mientras tanto, los trabajadores nodocentes mantienen la permanencia en el Rectorado durante toda la jornada, con actividades para visibilizar el conflicto y una hamburgueseada prevista para el mediodía.