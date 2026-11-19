Este jueves 19 y viernes 20 de noviembre la Unmdp será sede de una nueva edición del ENIES.

La Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) será sede este jueves 19 y viernes 20 de noviembre de una nueva edición del Encuentro Nacional de Internacionalización de la Educación Superior (ENIES).

Se trata de una iniciativa que reunirá a representantes de universidades de todo el país para compartir experiencias, intercambiar conocimientos y debatir sobre el presente y el futuro de la educación superior en un contexto cada vez más globalizado.

El encuentro, organizado a través del Vicerrectorado de la Unmdp, fue declarado de interés por el Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon y contará con paneles temáticos, conversatorios y talleres. El objetivo será poner en común buenas prácticas y analizar nuevas herramientas para fortalecer la vinculación internacional de las instituciones universitarias.

Una nueva mirada sobre la internacionalización

En diálogo con 0223, la vicerrectora Marina Sánchez Herrero explicó qué significa internacionalizar la educación superior. Reconoció que el concepto atravesó una transformación y que hoy excede ampliamente la posibilidad de hacer intercambios estudiantiles o alcanzar posiciones en rankings internacionales: “Ya estamos convencidos de que no es más solo hablar de qué prestigio internacional tenés como universidad. Es algo bastante más complejo, pero por sobre todo más enriquecedor”.

En esa línea, planteó que uno de los principales desafíos es que el sistema universitario argentino deje de ocupar un lugar de espectador en el escenario internacional y pase a asumir un papel protagónico. “Que no nos concibamos como espectadores o que nos vengan a buscar para un determinado tema, sino como sujetos activos que determinan la realidad y transforman sociedades”, agregó. Y esa mirada implica reconocer que el conocimiento no tiene fronteras, pero que cada país tiene particularidades que debe poner en diálogo.

Como ejemplo, Sánchez Herrero mencionó el caso del Derecho, una disciplina fuertemente vinculada con las normas y las características de cada sociedad. “Es profundamente enriquecedor lo que uno se trae y lo que uno lleva. A veces es para bien y otras veces se incorporan para mal”, señaló la vicerrectora y agregó que el intercambio permite generar herramientas comunes, revisar las propias prácticas y enriquecer el desarrollo institucional.

Desafíos en las universidades argentinas

Otro de los aspectos que atraviesa el debate es la posibilidad de que las universidades nacionales tengan mayor reconocimiento internacional por sus investigaciones y producciones académicas. La vicerrectora destacó en este punto que la Unmdp ya cuenta con investigadores y equipos que participan en proyectos internacionales. A su vez, consideró que el desafío pasa por ampliar esa presencia y lograr que el conocimiento local tenga una circulación cada vez más grande.

“Nosotros tenemos investigadores increíbles. Tenemos un montón de actores del sistema que trabajan en proyectos internacionales”, expresó Sánchez Herrero y resumió uno de los interrogantes centrales del encuentro: “En un mundo en el que el conocimiento no tiene fronteras, ¿cómo lo universalizamos y para qué? De eso se trata”.

La participación de estudiantes extranjeros también forma parte de esta discusión. La vicerrectora reconoció que actualmente su presencia en la Unmdp es baja y no representa un porcentaje significativo de la matrícula, pero destacó una característica distintiva del sistema universitario argentino, que es el ingreso irrestricto.

Entre los principales ejes del ENIES estarán las propuestas innovadoras para una internacionalización integral e inclusiva, las nuevas dinámicas de financiamiento en contextos de crisis y el papel de los rankings internacionales, con una revisión de sus objetivos, alcances y criterios.

También se abordarán las herramientas virtuales como una alternativa para ampliar los vínculos entre docentes, estudiantes, especialistas y comunidades académicas de distintos países, reduciendo las barreras económicas que muchas veces implica la movilidad física. Quienes estén interesados en obtener más información pueden comunicarse a través del mail unmdpvicerrectorado@gmail.com.