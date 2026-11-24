Belchamp lanza su remate de fin de año con descuentos del 20%
Pensado para quienes están analizando cambiar su auto, se viene una oportunidad imperdible de Belchamp.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Belchamp presenta una oportunidad especial para quienes están pensando en cambiar su vehículo o dar el salto a su primer 0 km. En el marco de su remate de fin de año, el concesionario ofrece un 20% de descuento en unidades seleccionadas, con entrega inmediata y stock limitado.
La propuesta incluye modelos Peugeot con importantes descuentos sobre el valor de la unidad y alternativas de financiación en hasta 60 cuotas.
Entre las oportunidades disponibles se destacan el Peugeot 208 GT con un anticipo desde $12.500.000, el Peugeot 2008 Active y GT con anticipo desde $14.100.000 y la Partner Rapid con anticipo desde $10.500.000, financiando el saldo en hasta 60 cuotas.
Con esta iniciativa, Belchamp busca cerrar el año acercando nuevas oportunidades a sus clientes, con condiciones especiales para quienes quieran renovar su vehículo y salir a la ruta con un 0 km.
Las unidades disponibles son limitadas y están sujetas a stock. Los interesados pueden acercarse a Belchamp, en avenida Independencia 2265, Mar del Plata, para conocer las propuestas y recibir asesoramiento comercial, o en @belchampmdp en instagram
Temas
Lo más
leído