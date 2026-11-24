Belchamp presenta una oportunidad especial para quienes están pensando en cambiar su vehículo o dar el salto a su primer 0 km. En el marco de su remate de fin de año, el concesionario ofrece un 20% de descuento en unidades seleccionadas, con entrega inmediata y stock limitado.

La propuesta incluye modelos Peugeot con importantes descuentos sobre el valor de la unidad y alternativas de financiación en hasta 60 cuotas.

Entre las oportunidades disponibles se destacan el Peugeot 208 GT con un anticipo desde $12.500.000, el Peugeot 2008 Active y GT con anticipo desde $14.100.000 y la Partner Rapid con anticipo desde $10.500.000, financiando el saldo en hasta 60 cuotas.

Con esta iniciativa, Belchamp busca cerrar el año acercando nuevas oportunidades a sus clientes, con condiciones especiales para quienes quieran renovar su vehículo y salir a la ruta con un 0 km.

Las unidades disponibles son limitadas y están sujetas a stock. Los interesados pueden acercarse a Belchamp, en avenida Independencia 2265, Mar del Plata, para conocer las propuestas y recibir asesoramiento comercial, o en @belchampmdp en instagram