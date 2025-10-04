Belchamp presentó el nuevo Peugeot 3008 en un encuentro con foco en la innovación.

El viernes 3 de octubre, en el Torreón del Monje, se realizó una jornada única que combinó la reflexión sobre el futuro de la Inteligencia Artificial en las empresas con la presentación de los nuevos Peugeot 3008 y 5008, de la mano de Belchamp, concesionario oficial de la marca en Mar del Plata y La Costa.

La conferencia “¿Qué hacemos con la IA?”, a cargo del periodista y asesor tecnológico Lalo Zanoni, reunió a empresarios, profesionales y referentes locales miembros de Fundación Global para debatir sobre el impacto de la Inteligencia Artificial en los negocios y cómo aprovechar al máximo herramientas como Chat GPT.

En este marco innovador, Belchamp acompañó la jornada presentando el nuevo Peugeot 3008, el SUV insignia de la marca, que combina un diseño elegante, el exclusivo Peugeot Panoramic i-Cockpit®, tecnología de asistencia avanzada y una experiencia de conducción dinámica y segura. Además, los invitados pudieron conocer de cerca al Peugeot 5008, la versión con mayor espacio y confort para familias modernas que buscan estilo y prestaciones de primer nivel.

"Estamos orgullosos de acercar a la comunidad de Mar del Plata y La Costa lo último en tecnología y diseño de Peugeot, en un evento que refleja perfectamente la unión entre innovación, futuro y movilidad inteligente", expresó Magalí Romero, Gerente de Marketing de Belchamp.

Con esta iniciativa, Belchamp refuerza su compromiso de ofrecer experiencias diferenciales a sus clientes y de seguir posicionando a Peugeot como un referente de diseño, tecnología y confort.

-Belchamp, único concesionario oficial Peugeot en Mar del Plata y La Costa

-Seguí las novedades en @belchampmdp