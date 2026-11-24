Confirman que la foto de la influencer Naotzumi detenida fue retocada con IA y difundida por la Policía

Lara Magalí Rapallo, conocida en redes sociales como “Naotzumi”, fue aprehendida momentáneamente por la policía bonaerense luego de que se difundiera un video donde se la observa realizando maniobras peligrosas con su camioneta RAM rosa en la zona conocida como “La Olla”, en Pinamar. En el video se veían además cuatro personas colgadas de las puertas del vehículo.

A pesar de que la influencer nunca fue detenida formalmente, circuló una imagen en la que aparece esposada, la cual la Policía confirmó que fue generada y retocada mediante inteligencia artificial. Esto coincide con el descargo de la propia Rapallo que había negado haber estado bajo arresto y que la fotografía era falsa.

La Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) interceptó a Rapallo, la notificó sobre la causa y luego la liberó. Sin embargo, la policía tomó una foto de sus redes sociales y la modificó para simular una detención. Se están tomando medidas legales por la difusión de esta imagen engañosa, aunque el hecho que se le imputa es real.

Por su parte, el intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, difundió otra fotografía del mismo episodio, donde se ve a una mujer de espaldas con una remera blanca, confirmando la intervención policial que incluyó el secuestro del vehículo y la presentación del conductor ante la Justicia.

Un video publicado en la cuenta de Kick de la influencer confirma que ella conducía la camioneta 4x4 en la playa, realizando maniobras riesgosas con cuatro personas dentro del vehículo, coincidiendo con la fecha en que sucedió el hecho.

La causa judicial contra Rapallo avanza bajo la fiscalía de Juan Pablo Calderón, imputándola por el delito de “pruebas de velocidad o destreza con vehículo con motor sin autorización” según el artículo 193 bis del Código Penal. Mientras tanto, la camioneta permanece secuestrada.

Los investigadores señalaron: “Después arranca la temporada y no los paras más, así evitamos que haya un accidente y lamentar pérdidas de vidas. Se filmó sabiendo que no puede hacer eso en la playa y que es la única que tiene una RAM rosa”.

La imagen fue hecha con IA por la Policía.

Fuentes consultadas confirmaron que el vehículo de alta gama, una Dodge Ram 1500 Laramie, está registrado a nombre de Rapallo y que, según sus publicaciones en redes, la adquirió en julio pasado.

Naotzumi, de 20 años, reside en Pilar y se desempeña como streamer e influencer, con más de 93.000 seguidores en Instagram. En la plataforma Kick, centra sus transmisiones en temas vinculados a casinos y apuestas.