Polémica: una carnicería de Misiones vende pichones de paloma por la suba de precios de los cortes tradicionales

En la provincia de Misiones comenzó a comercializarse carne de paloma destinada al consumo humano, una alternativa que surge frente al aumento sostenido de los precios de otros productos cárnicos.

Estos pichones de paloma, que provienen de criaderos en Brasil, se venden en dúos por $4.999 y alcanzan un peso aproximado de 1,4 kilos entre ambos. Esta carne, que no debe confundirse con las palomas comunes de espacios públicos, se utiliza principalmente en guisos y preparaciones con legumbres.

Un comercio de Misiones ofreció carne de paloma como alternativa económica ante la caída del consumo de carne vacuna.

Un comerciante local explicó que la introducción de este producto responde a la demanda de consumidores que buscan opciones más económicas para alimentar a sus familias. "Es una alternativa para llegar a fin de mes. Es lo que hoy pueden poner en una olla y hacer un guiso. Lo hacen por necesidad", afirmó en declaraciones.

Al principio, algunos vendedores tenían reservas sobre incluir esta carne en sus carnicerías, pero el producto ya se vende con regularidad, destacaron. Respecto a sus características, la carne presenta una tonalidad más oscura que la del pollo y un sabor similar al de la gallina.

De acuerdo con el informe periodístico, los pichones comercializados en el establecimiento podrían provenir de Brasil

La llegada de esta carne brasileña se enmarca en un contexto de mayor presencia de productos importados en las localidades fronterizas, donde los precios más bajos atraen a los consumidores frente a las dificultades económicas que enfrenta la industria frigorífica argentina. Empresas con complicaciones y trabajadores preocupados por la continuidad de sus puestos de trabajo conviven con esta creciente oferta.

El aumento de las importaciones abre nuevas opciones para los consumidores, pero también genera inquietudes sobre el impacto que puede tener en la producción nacional y en el empleo del sector cárnico argentino.