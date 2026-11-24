Pinamar, otra vez bajo la lupa: nuevos accidentes, reglamentaciones y la recuperación de Bastián

A pocos días del inicio de una nueva temporada de verano en la Costa Atlántica, Bastián Jerez comenzó a hacer preguntas sobre el accidente que cambió su vida. El 12 de enero de 2026, el niño viajaba junto a su padre en un vehículo todoterreno cuando chocaron de frente contra una camioneta Volkswagen Amarok en la zona de La Frontera, en Pinamar.

Tras el impacto, fue trasladado de urgencia al Hospital Comunitario de Pinamar, donde debió ser intervenido quirúrgicamente. Luego permaneció internado en terapia intensiva hasta que fue derivado al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata.

Bastián viajaba con su padre cuando chocaron de frente contra una camioneta Volkswagen Amarok.

Desde entonces, Bastián atravesó 17 operaciones y pasó seis meses en terapia intensiva. Actualmente, continúa con un intenso proceso de rehabilitación, acompañado de cerca por su familia. Su estado de salud es estable y se encuentra fuera de peligro, aunque todavía no recuperó por completo su motricidad y necesita trasladarse en una silla de ruedas postural.

En medio de este largo camino, su familia tuvo que reorganizar su vida para acompañarlo y afrontar cada etapa de la recuperación. Sin embargo, ahora enfrentan un nuevo desafío: encontrar una vivienda que cuente con las condiciones de accesibilidad y adaptación que Bastián necesita para desenvolverse en su día a día.

Su estado de salud es estable y se encuentra fuera de peligro.

Pinamar: otro accidente con un UTV en la zona de La Frontera

El último fin de semana largo volvió a encender las alarmas en Pinamar. La zona de médanos de La Frontera fue escenario de un nuevo accidente protagonizado por un vehículo todoterreno (UTV), que terminó con dos jóvenes heridos.

Las víctimas, de 16 y 19 años, volcaron mientras circulaban por el sector. Ambos fueron asistidos en el lugar y trasladados al hospital municipal, donde confirmaron que se encontraban fuera de peligro y presentaban lesiones leves.

La zona de médanos de La Frontera fue escenario de un nuevo accidente.

Según informaron, los ocupantes viajaban sin casco ni los elementos de protección obligatorios al momento del siniestro. El vuelco les provocó golpes y cortes, por lo que se desplegó un operativo de emergencia en la franja costera. Del procedimiento participaron dos ambulancias, personal médico, efectivos policiales, integrantes de Seguridad en Playa y agentes de la Guardia Urbana.

Implementarán nuevas normas para circular en vehículos todoterreno

En un contexto marcado por los reiterados accidentes durante la temporada de verano, el Municipio de Pinamar anunció la puesta en marcha de un nuevo sistema de identificación para vehículos todoterreno. La medida comenzará a regir el próximo 1° de diciembre.

La reglamentación establece que las motos y los cuatriciclos que no cuenten con chapa patente y tengan sus impuestos al día deberán inscribirse en un registro municipal para obtener la documentación necesaria y quedar habilitados para circular.

Pinamar anunció la puesta en marcha de un nuevo sistema de identificación para vehículos todoterreno.

La disposición alcanzará tanto a los residentes como a los turistas que visiten la ciudad y se aplicará de manera individual para cada vehículo. De modo que quienes tengan más de un rodado deberán realizar un trámite por cada uno.

En cuanto a la cantidad de ocupantes permitida, los UTV podrán trasladar acompañantes, mientras que las motos y los cuatriciclos deberán circular sin pasajeros.

De esta manera buscan reducir los riesgos de accidentes y lograr mayor consciencia entre los conductores para evitar que suceda una tragedia.