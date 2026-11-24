Por una jornada institucional, este miércoles no habrá clases en las escuelas secundarias de Mar del Plata

Este miércoles 25 de noviembre, las escuelas secundarias de Mar del Plata no dictarán clases debido a una jornada institucional obligatoria establecida por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Esta medida afecta a todos los colegios secundarios, tanto estatales como privados.

Durante esta jornada, los docentes se dedicarán a analizar el régimen académico vigente y a considerar posibles modificaciones para el ciclo lectivo 2027. El principal objetivo será revisar aspectos fundamentales del Régimen Académico de la Educación Secundaria, tales como la organización escolar, la asistencia, los métodos de evaluación, la acreditación de materias y la convivencia dentro de los establecimientos.

Las escuelas de Mar del Plata difundieron la medida en sus redes sociales.

Es importante destacar que la suspensión de clases se limita exclusivamente al nivel secundario y no debe interpretarse como un feriado ni una medida de fuerza. Se trata de una instancia de trabajo institucional destinada a fortalecer la planificación educativa y mejorar el desarrollo del próximo año escolar.

En las últimas horas, distintas escuelas de Mar del Plata comenzaron a difundir por sus canales oficiales el alcance de la medida.

La medida fue dispuesta por la Dirección General de Cultura y Educación.

La iniciativa alcanza a la totalidad de las escuelas secundarias orientadas, técnicas, agrarias y especializadas en arte, tanto de gestión estatal como privada, con el objetivo de analizar, validar y enriquecer un paquete de adecuaciones al Régimen Académico aprobado mediante la Resolución N° 1650/24.

Implementada de manera parcial en 2024 y plena en 2025, la Resolución N° 1650/24 sustituyó el esquema histórico de repitencia en bloque por un sistema de acreditación por asignatura. Sin embargo, tras los primeros ciclos de aplicación, los relevamientos estadísticos, las encuestas y los informes de supervisión detectaron tensiones operativas en las aulas y en la organización institucional. Las modificaciones que ahora se someten a consulta buscan dar respuesta a esas problemáticas emergentes antes de su formalización normativa para el ciclo lectivo 2027.